Inez en Greg kochten boerderijtje in Frankrijk: ‘Mochten het voor 23.000 euro hebben’

Hoeveel geld geef je aan collega die iets te vieren heeft? En wat als je diegene niet zo leuk vindt?

Wie veel collega’s heeft, kan er ongetwijfeld over meepraten: de feestelijke aangelegenheden volgen elkaar in hoog tempo op. De een krijgt een baby, de ander gaat met pensioen en nog een ander blaast vijftig kaarsjes uit. Wat is een aanvaardbaar bedrag per persoon om samen neer te leggen voor je collega?