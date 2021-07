Ingrid (63) over zoon Jeroen (39): ‘Hij vertelde pas achteraf over studieschuld van 30.000 euro’

Jeroen: ,,Daarna volgde nog een financiële domper. Ik kocht een appartement in Amsterdam wat onder water kwam te staan.” Omdat hij samen wilde gaan wonen, maar het appartement te klein was en hij niet wilde gaan verhuren, moest hij de woning verkopen met verlies. ,,Ik had een goede baan, maar was niet gelukkig met het werk wat ik deed.” Van een vaste baan met een vast salaris ging hij daarom naar het onzekere bestaan als ondernemer. Ook zorgde het investeren in die onderneming eerst voor een financieel gat. ,,Eigenlijk stond ik na een paar jaar hard werken weer op nul. Pas na een burn-out heb ik écht mijn eigen pad gevolgd en ben ik andere keuzes gaan maken met geld. Nu is geld mijn werk: ik adviseer mensen over hun geldkeuzes.”



Ingrid: ,,Ik lees Jeroen zijn blogs die hij maakt over geld en vind het heel leuk om te vergelijken hoe ik ergens naar kijk en hij zijn keuzes maakt. Ik leerde hem vroeger dingen en nu leert hij mij dingen.”



Jeroen: ,,Ik heb op de harde manier geleerd hoe het niet te doen, en neem die ervaringen mee in mijn werk. Niet je inkomen, maar vooral de keuzes die je met het geld maakt, maakt het verschil of je financieel succesvol bent. Mijn belangrijkste taak is om mensen te helpen financiële keuzes te maken die ze, door hun overtuigingen, nog niet eerder hebben kunnen of durven nemen.”



Ingrid: ,,Door Jeroen is onze visie op geld veranderd en durven wij meer. Ik ben opgegroeid met het idee dat je met 65 met pensioen gaat met een fijne zak geld. Dat beeld verandert: ik zie in mijn generatie al de verschuiving ontstaan. Die zekerheid brokkelt af. Jeroen helpt ons om onze financiën inzichtelijk te maken. Wij gaan nu beleggen, als aanvulling op ons pensioen. Iets waar we lang tegenaan gehikt hebben. Het blijft toch spannend.”



Jeroen: ,,Ik vind beleggen dus helemaal niet spannend en probeer dat mijn ouders ook te laten zien. Als ik naar mijn generatie kijk, besef ik me dat we het zelf moeten doen. Dingen als een pensioen is niet meer vanzelfsprekend. Die zekerheid moet je zelf regelen.”