Jan Willem: ‘Ik gebruik nog mijn vaste telefoonlijn, het toestel staat hier al vijftig jaar’

,,Zelfs al zou ik 4000 euro netto per maand verdienen, dan woonde ik toch op deze plek. Het is een van de weinige authentieke huizen in het dorp.



Ik heb een aflossingsvrije hypotheek. Ik betaal 300 euro rente per maand. In 2015 kon ik hem voor twintig jaar verlengen, net toen de rente omlaag ging. 2,2 procent betaal ik nu.