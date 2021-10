Job (43) verkocht zijn huis, zegde zijn baan op en boekte een enkeltje Barbados

Digital NomadsWerken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het ons, op een regen overgoten dag in Nederland, lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: Job Willems (43), die liever nu op een surfboard staat dan op zijn 67ste.

Je verkocht je huis, zegde je baan op en vertrok?

Job: ,,Ik reis sinds 2,5 jaar. Ik had een koopwoning en een vaste baan als recruiter. Toen ik 40 werd, besefte ik dat mijn appartement me veel geld kostte. Het was uit 1903, in Haarlem, vlakbij het station, met glas-in-lood en een gaskachel. Supermooi, maar bewerkelijk. Ik vond dat ik het beter kon verkopen.”

,,In Nederland draai je zelfs met een vaste baan van 4000 euro bruto nog verlies. Velen hebben een studieschuld, hypotheek, zorgverzekering, abonnementen. Je komt gewoonweg niet uit. Na het vrij plotseling overlijden van een aantal mensen in mijn omgeving, sommigen ver voor hun pensioenleeftijd, begon ik na te denken. Zelf had ik niet veel van de wereld gezien. Ik dacht: ik gooi het huis eruit, ik pak die winst, zeg mijn baan op en zie wel wat ik ga doen. Ik boekte een enkeltje Barbados en vertrok.”

En toen besloot je digital nomad te worden?

,,Het was niet mijn intentie om digital nomad te worden, ik wilde gewoon even weg. Maar vlak voor vertrek zei een collega dat haar vriend hulp nodig had bij het zoeken naar IT-kandidaten en dat het hem niet uitmaakte waar ik op de wereld zat. Ik moest snel naar de Kamer van Koophandel zodat ik een factuur kon sturen. Zo had ik opeens een bedrijf.

Quote Als de zon met volle kracht begint te schijnen, klap je om 14.00 uur je laptop dicht en stop je met werken Job Willems (43)

Wat is een goede plek voor een digital nomad?

,,De Canarische eilanden. Het voordeel is dat het er ‘s ochtends grijs en heiig is, 20 graden: prima werkweer. Dan ga je aan de slag. Als de zon met volle kracht begint te schijnen, klap je om 14.00 uur je laptop dicht en stop je met werken. Het is er ook goedkoop: een kop koffie is maximaal 1,30 euro, in Amsterdam is dat 4,40 euro. En je kunt er uit eten voor 12 euro.”

Is het geen eenzaam bestaan?

,,Ik kan vrij goed alleen zijn. Het moeilijkste is dat er meer van je flexibiliteit wordt gevraagd. Iedereen denkt dat je altijd aan het chillen bent maar je moet veel dingen regelen. Een plek vinden om te wonen, soms uren wachten voor jij je nieuwe appartement in kunt. Werkt de wifi wel voldoende? Waar is een plek waar je kan werken? Dit terwijl je bedrijf gewoon doorloopt. Ga je naar een andere bestemming, dan begint het geregel weer van voren af aan.”

Quote Je hebt nomaden die alleen maar werken en chillen maar ik zie mezelf meer als een reiziger die werkt Job Willems (43)

Waar doe je het voor?

,,Ik heb in de afgelopen jaren in 25 landen geleefd en heb heel veel dingen gezien. Je hebt nomaden die alleen maar werken en chillen maar ik zie mezelf meer als een reiziger die werkt, ik ga er echt op uit om een land te leren kennen.”

Job Willems .

Toch kom je weer terug naar Nederland. Waarom?

,,Ik heb wel een ticket naar Tenerife geboekt in januari maar het lijkt me nu beter om een jaar vanuit een vaste basis te reizen. Dus heb ik een huurappartement in Den Haag geregeld.”

Is dat het einde van je digitale nomadenbestaan?

,,Ik ga nog wel vier maanden reizen volgend jaar. Misschien ga ik uiteindelijk in Spanje wonen. Maar qua belastingen maak je het jezelf moeilijk wanneer je als freelancer permanent in een ander land gaat wonen. Hier begrijp ik tenminste hoe ik het formulier moet invullen.”

Quote Ondernemen is rendabeler: ik houd met maximaal 25 uur in de week werken netto meer over dan met 40 uur in loondienst Job Willems (43)

Heeft het reizend bestaan je financieel wat opgeleverd?

,,Het ondernemen is rendabeler: ik houd met maximaal 25 uur in de week werken netto meer over dan met 40 uur in loondienst. Als ik in Nederland gebleven was, had ik als ondernemer wel meer verdiend.

Maar van reizen krijg je cultuur mee. Ga een maand in Egypte wonen en je weet niet wat je ziet: mensen die in een parkeergarage wonen bijvoorbeeld, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het leven is overal zo anders. In Spanje geeft niemand om kleding en iedereen leeft buiten. In Nederland geven we bakken geld uit om de keuken te verbouwen, dat doen Spanjaarden niet zo snel. Het is verrijkend om te zien hoe zaken anders zijn en wat men belangrijk vindt.”

