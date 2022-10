Johan bespaart energie: ‘Een kleedje biedt extra comfort. Nu al één van de beste aankopen van het jaar’

Inflatie in grafieken: hoeveel duurder zijn de boodschap­pen nu?

De prijzen in Nederland stijgen hard. Het leven was in september 14,5 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoe staat het er nu voor? Deze grafieken laten zien hoe de inflatie zich ontwikkelt per land en per product, want de prijs van een pak melk stijgt niet even hard als die van benzine.

6 oktober