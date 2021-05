Joyce was slachtoffer in toeslagenaffaire: ‘Had 27 euro per week voor mij en mijn baby’

Manny (37) bezuinigt op alles, behalve zijn films: ‘Nooit op vakantie, dat heb ik ervoor over’

20 april Of je nou geld over hebt door corona, er lang voor hebt gespaard of er zelfs je woning voor hebt weggedaan: investeren in jezelf is trending. In deze nieuwe reeks: portretten van mensen die grote bedragen aan zichzelf besteedden om een droom te verwezenlijken. Deze keer Manny Nickpour (37), die een eigen televisieserie maakt én bekostigt.