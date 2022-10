Jullie geldvragen: van slim boodschappen doen tot het prijsplafond, dit is hoe het werkt

De inflatie stijgt naar ongekende hoogtes, en dat voelen we in onze portemonnee. De boodschappen zijn duurder, de energierekening is voor sommigen zelfs onbetaalbaar. We vroegen aan lezers hun geldvragen in sturen, in deze rubriek beantwoorden we er elke week een aantal.

1. Hoe krijg je die 190 euro in november en december terug? Is dat via je energiemaatschappij of van de regering? En wat als je minder verbruikt dan deze 190 euro?

In november en december wordt de energierekening voor elk huishouden met 190 euro verlaagd, zo maakte de overheid vorige week bekend. Maar hoe krijgen we dat uitbetaald? ,,Daar hoef je zelf niets voor te doen”, zegt Joris Kerkhof, energie-expert bij Independer. ,,De energieleverancier verrekent dit bedrag automatisch op je factuur. Is je rekening hoger dan de 190 euro, dan betaal je alleen het resterende bedrag. Als je eronder zit, hoef je desbetreffende maand niets te betalen en wordt de rest van de 190 euro verrekend op je jaarafrekening.”

Ter verduidelijking: als jouw energierekening in december 100 euro is, betaal je die maand niets. De overige 90 euro, gaat af van de eindafrekening. ,,Het kan wel zijn dat jouw leverancier toch nog 5 à 10 euro in rekening brengt vanwege de vaste leveringskosten en netbeheerkosten, in dat geval krijg je nog een iets hoger bedrag terug bij je eindafrekening”, aldus Kerkhof.

2. Ik zou graag slimmer boodschappen willen doen voor een gezin van drie personen. Bijvoorbeeld met een weekbudget van 100 euro. Hebben jullie tips?

Er zijn veel tips om te besparen op je boodschappen, vertelde Minke van Kuijen eerder aan deze site. Ze is bespaar-expert en eigenaar van de blog Gierige Gerda en geeft maximaal 200 euro per maand aan haar boodschappen uit. Haar tips? Altijd een goed gevulde voorraadkast hebben en dus in bulk kopen. Denk dan bijvoorbeeld aan kiloverpakkingen, daarvan is de kiloprijs vaak goedkoper dan bij kleinere verpakkingen. En je vriezer is je grootste vriend. Daar kun je afgeprijsde stukken vlees in kwijt en maaltijden die je overhoudt. Ook slim om in de gaten te houden: de reclamefolders en aanbiedingen van verschillende winkels.

Quote In de kern is het de bedoeling dat huishou­dens aangeslo­ten op stadsver­war­ming eenzelfde soort compensa­tie krijgen Joris Kerkhof

3. Wat betekent het prijsplafond voor huishoudens die zijn aangesloten op stadsverwarming?

Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Kerkhof: ,,In de kern is het de bedoeling dat huishoudens aangesloten op stadsverwarming eenzelfde soort compensatie krijgen. Het is alleen best ingewikkeld, omdat het verbruik hier wordt gemeten in gigajoule. De overheid is nu bezig om met de leveranciers van stadsverwarming en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te bepalen waar het prijsplafond komt te liggen.”

4. Zijn de prijzen van het prijsplafond inclusief alle bijkomende kosten zoals btw, belastingen en netbeheerkosten?

De tarieven van het prijsplafond (1,45 euro voor een kuub gas en 0,40 euro per kWh) zijn inclusief energiebelasting en btw, maar nog exclusief netbeheerkosten. Deze zijn ongeveer 450 à 500 euro per jaar. Ook de vaste leveringskosten (circa 75 euro) en de ‘vermindering energiebelasting’ van -597 euro voor het komende kalenderjaar zijn nog niet meegerekend in de tarieven. Het prijsplafond gaat 1 januari in en geldt voor heel 2023. Op de site van Independer kun je berekenen wat het voor jouw energierekening betekent.

5. Ik zou graag een duidelijk overzicht willen van alle mogelijkheden van financiële steun van de overheid en wanneer je daarvoor in aanmerking komt.

Ieder jaar opnieuw laten Nederlanders met zijn allen voor honderden miljoenen euro’s op de plank liggen. Denk aan niet aangevraagde zorgtoeslagen en huurtoeslagen of mensen die recht hebben op de energietoeslag (à 1300 euro), maar zich niet hebben gemeld bij de gemeente, die zorg draagt over de uitkering hiervan. Dit komt vaak omdat mensen niet precies weten waar ze voor in aanmerking komen. In dit artikel zetten we eerder op een rijtje welke compensaties er zijn vanuit de overheid en wanneer je waar recht op hebt.

6. Is het met het oog op de nieuwe salderingsregeling beter of goedkoper om alle opgewekte energie zelf te verbruiken en bijvoorbeeld elektrisch te gaan verwarmen?

Tot 2025 is het mogelijk om tot 100 procent van de zelf opgewerkte energie te salderen, dit gebeurt op jaarbasis. Daarna zakt het salderingspercentage naar 0 procent in 2030. Kerkhof: ,,Op dit moment is salderen nog goedkoper, maar hoe lager het percentage wordt dat je terugkrijgt, hoe beter het is om het zelf te verbruiken. Uiteindelijk zullen we misschien naar accu's gaan die de energie op kunnen slaan, maar die zijn nu nog log, duur en brandgevaarlijk. Bovendien slaan ze op voor de volgende dag, en niet voor de hele winter”, legt hij uit. ,,Maar minister Jetten is wel bezig met reële terugleververgoedingen waarmee je meer geld ontvangt als je meer opwekt dan je zelf verbruikt.”

Wat wil jij nog (meer) weten over besparen, stijgende inflatie of hoge energierekening? Vragen kun je insturen via onderstaande tool.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.