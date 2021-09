Karin (55) heeft een dure hobby: 'We betalen alles zelf en krijgen geen prijzengeld’

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar diens dure hobby. Deze week: Karin Kleis (55) spendeert zo’n 11.000 euro per jaar aan ballroomdansen.

Hoe ben je begonnen?

,,Mijn ouders zaten op dansles en stuurden mij op mijn elfde ook naar de dansschool. Na een jaar mocht ik stoppen, maar toen zat de liefde voor dansen er al helemaal in. Mijn man heb ik bij het dansen ontmoet: nu dansen we samen. We zijn er een tijdje uit geweest door zijn drukke baan en omdat we kinderen kregen. Maar twaalf jaar geleden begon het weer te kriebelen en na een proefles was het hek van de dam. Nu dansen we wedstrijden op amateurniveau in de senioren 3-klasse.”

Dat is een dure hobby?

,,Zeker. Aan alleen trainen ben je al flink wat kwijt. Een trainingsoutfit kost rond de 100 euro, dansschoenen zijn 120 euro. Wij trainen twee keer per week en betalen daar jaarlijks 1000 euro voor. Daarnaast hebben we iedere week privéles à 65 euro per uur. Soms nemen we les bij voormalig wereldkampioenen. Daarvoor betalen we 130 euro voor drie kwartier. Maar dat is zó inspirerend.”

Quote Bij wedstrij­den is een mooie jurk belangrijk. Ik ontwerp ze samen met een naaister, daar ben ik zo’n 1000 tot 1200 euro aan kwijt Karin Kleis

En de wedstrijden?

,,We betalen alles zelf en krijgen geen prijzengeld, alleen een beker of medaille. Lidmaatschap van de bond en licenties kosten 120 euro per jaar. Dan is er entree en wedstrijdgeld voor iedere wedstrijd. Voor corona dansten we er twee per maand: in totaal kost dat 500 euro. Als de wedstrijd ver is, hebben we reiskosten en soms een overnachting.

,,Bij wedstrijden is een mooie jurk belangrijk. Ik heb een keer voor 300 euro een jurk uit China laten komen, maar daar moest zo veel aan gebeuren dat ik honderden euro’s kwijt was bij de naaister. Nu ontwerp ik samen met een naaister mijn jurken. Daar ben ik zo’n 1000 tot 1200 euro aan kwijt. Een jurk van een grote designer kan zelfs 4000 euro kosten, maar dat vind ik te gek.”

Hoeveel jurken heb je?

,,Er hangen er vijf in de kast. Een jurk kan ongeveer een seizoen mee, maar we blijven vrouwen. Je wilt af en toe wat nieuws. Ik voel me zo bijzonder als ik een nieuwe jurk aan mag. Het blijft een feestje om zoiets prachtigs te dragen.

,,Voor de wedstrijden doe ik ook haar en make-up. Mijn trainers zijn voormalig Nederlands kampioenen en hebben me geleerd make-up zelf te doen. Ik word wat kippig, dus het is een gepruts zonder bril. Maar ik vind het te kostbaar om het te laten doen.”

Quote Je kunt geld maar één keer uitgeven. Wij laten er een dure vakantie voor of het opknappen van ons huis Karin Kleis

Moet je dingen laten voor deze hobby?

,,Natuurlijk. Je kunt geld maar één keer uitgeven. Wij laten er een dure vakantie voor of het opknappen van ons huis. Wij hebben het geluk dat mijn man en ik allebei een inkomen hebben, met één inkomen zou dit een uitdaging zijn. Ik werk als zelfstandige in de kraamzorg en mijn salaris gaat voor het grootste deel naar dansen.”

Waarom vind je het zo leuk?

,,Er zit zoveel in: het is luisteren, samenwerken, communiceren, je lichaam aansturen en nooit opgeven. En het is leuk dat de bewegingen beter gaan en de dansen makkelijker. Je kunt altijd wat nieuws leren.

,,Het is voor mijn man en mij ook een uitje samen. We kunnen ons privéleven even laten om met elkaar te zijn en dingen te doen die we leuk vinden. Ons gezin is prachtig, maar ook hard werken. Het dansen brengt ontspanning, zodat we andere dingen los kunnen laten.”

Sparen

Ook een dure hobby? Dan kan het geen kwaad om wat geld opzij te zetten. Maar welke spaarrekening heeft de beste rentes? En wat is eigenlijk het verschil tussen een deposito en een spaarrekening? Independer zet alle informatie over sparen op een rij.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken door hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.