Kirsten leende haar moeder geld om een huis te kopen: ‘Nu heeft zij haar droomhuis’

Kirsten Burg-Lehmuhl (51) leende haar moeder geld om een woning te kunnen kopen. ,,Mijn moeder was relatief laat met haar eerste koopwoning. Toen zij iets groter en duurder wilde gaan wonen, dacht zij dat ze de financiering niet rond zou krijgen. Ik had een behoorlijke buffer opgebouwd en zei: ‘Maak je geen zorgen.’ Sparen leverde me toch niets op en als ik haar op deze manier aan een huis met tuin kon helpen - ze is dol op tuinieren - dan leek me dat een goed plan.” Het ging om 50.000 euro, vertelt Burg-Lehmuhl.