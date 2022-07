Koopjesjagen en de rekening delen uitgelegd: ‘Geld moet nuttig worden besteed’

1.Going Dutch

Going Dutch is een bekende term. Ofwel: de rekening splitten. De Iraanse Yasamin Nikpour (35) woont hier vier jaar en verbaasde zich er in het begin over. Inmiddels vindt ze going Dutch een uitkomst: ,,Zeker na een date. Dan zijn er geen verwachtingen van beide kanten. Dat maakt het veilig.”

Abbenes: ,,De geschiedenis leert dat als je schulden hebt, het slecht met je afloopt. In de tijd van Karel de Vijfde stond op het hebben van schulden de doodstraf. Mensen met schulden werden gelijkgesteld met dieven en moordenaars. Later is de doodstraf vervangen door lijfstraffen en gevangenisstraf. De lijfstraffen zijn pas in de negentiende eeuw afgeschaft en gevangenisstraf nog veel later. Angst voor deze sancties zit verankerd in de culturele DNA. Door ieder de helft te betalen, kun je ongemakkelijke gevoelens van bij iemand een schuld hebben, voorkomen.”

2. Korting!

Volgens de Franse Eline Davaux (24), die een jaar geleden naar Nederland kwam om te studeren, lijden Nederlanders aan een ‘korting-fetisj’: ,,Ik wilde een keer deodorant kopen maar mijn Nederlandse vriendinnen zeiden: ‘Niet doen! Het is volgende week in de uitverkoop, dan krijg je er twee voor de prijs van één!’ Zo raar. Als ik nu deodorant nodig heb, dan wacht ik toch niet tot de uitverkoop?”

Abbenes: ,,Het is zelfs zo erg dat vlak over de grens in Duitsland producten speciaal voor Nederlanders als product met korting in de markt worden gezet. Het ‘koopjesjagen’ heeft met onze culturele geldovertuiging te maken: Geld moet ‘nuttig’ worden besteed. Met het kopen met korting verantwoorden we voor onszelf een bepaalde aankoop.”

3. Doe maar gewoon...

De Chinese Zhong Li (40) woont sinds zijn twintigste in Nederland. Hij merkt vooral dat Nederlanders weinig last hebben van hoe ze overkomen: ,,In China leven velen bij het principe: geen gezichtsverlies lijden. Dit wordt veelal geïnterpreteerd als je rijker voordoen dan je bent. Daarin vind ik Nederlanders praktischer. Nederlanders scheppen eerder op over hoe goedkoop ze hun spullen hebben gekregen.”

Abbenes: ,,In onze geschiedenis zit de aversie tegen rijken diepgeworteld. Rijkdom wordt gekoppeld aan onrecht, egoïsme en niet sociaal zijn. Onze West-Europese geschiedenis leert ook dat als je rijk was, het slecht met je kan aflopen. Denk maar aan de Franse Revolutie. Mensen die rijk zijn, lopen hier dan ook minder mee te koop.”

4. Hoe zit het met die koektrommel?

,,Ik kwam hier als kind wonen”, vertelt de Colombiaanse Maria Ferrera (30). ,,Op mijn eerste schooldag gaf mijn moeder me bakken vol eten mee en nog wat geld om lekkers te kopen. Tijdens de lunch waren alle kinderen jaloers want zij hadden alleen boterhammen met kaas mee. Had ik maar niets tegen mijn moeder gezegd. Sindsdien gaf ze me nog veel meer eten mee om uit te delen aan de andere kinderen. Ik kan me nog steeds verbazen over hoe gierig veel Nederlanders zijn. Eten delen geeft toch een heerlijk gevoel? Dat die koektrommel in de kast teruggaat als je er één hebt gekregen. Sorry, maar dat vinden alle buitenlanders die ik ken bizar.”

Abbenes: ,,Zowel eten als geld triggeren dezelfde gedeeltes van ons brein. Ook bij de koektrommel geldt: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Uitdelen of zomaar iets krijgen is niet verankerd in de Nederlandse historische cultuur. Het credo is dat je moet werken voor je geld en dus ook voor je eten.”

