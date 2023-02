Kosten voor levensonderhoud licht afgenomen, maar boodschappen wel weer duurder

Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen is in januari opnieuw afgenomen ten opzichte van een maand eerder. De afname van de inflatie is in de supermarkten alleen nog niet te merken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de inflatie vorige maand is gedaald tot 7,6 procent. In december waren consumentengoederen en -diensten nog 9,6 procent duurder dan een jaar eerder. Bij de piek in september was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is het leven in rap tempo duurder geworden. Maar de laatste tijd gaan de prijzen iets minder snel omhoog. Dit is al de vierde maand op rij dat de inflatie afneemt. Dat heeft alles te maken met de prijzen van gas, elektriciteit en ook benzine. Die liepen eerder vorig jaar nog heel hard op, maar laten de laatste tijd juist een daling zien. Wel is energie nog steeds fors duurder dan een jaar geleden.

Supermarkten

Ondank dat de inflatie in januari is afgenomen, zijn de prijzen in de supermarkt afgelopen maand wel opnieuw gestegen. Het tempo waarin prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stijgen lag in januari wederom hoger dan in december. De gemiddelde prijstoename van deze producten bedroeg vorige maand 14,5 procent, tegen 14 procent in de maand ervoor.

Wel lijkt de prijsstijging in supermarkten op jaarbasis iets af te vlakken. Zo lag die in november nog op 12,9 procent. Rabobank-onderzoeker Sebastiaan Schreijen, gespecialiseerd in onder meer food-retail en consumentengedrag, meldde begin deze maand al een afvlakking te verwachten. ,,Verschillende grondstoffen dalen in prijs en ook de gasprijs is de afgelopen tijd flink omlaag gegaan. Daarom denk ik dat de prijzen in de supermarkt over, ruwweg, een halfjaar zullen stabiliseren”, aldus Schreijen. Of de prijs op termijn weer omlaag gaat, durfde hij niet te zeggen.

Om een goede vergelijking te maken met andere Europese landen heeft het CBS ook inflatiecijfers volgens de Europese methode gegeven, waarin onder meer geen rekening wordt gehouden met de woninghuren. De geldontwaarding kwam dan uit op 8,4 procent, tegen 11 procent in december.

Het CBS waarschuwt wel dat deze snelle raming is gemaakt op basis van nog onvolledige gegevens. Later deze maand brengt het statistiekbureau pas de reguliere inflatiecijfers naar buiten.

