Laatste dagen voor het doen van belastingaangifte: ‘Controleer de vooraf ingevulde gegevens’

Als je inlogt in het aangiftesysteem van de Belastingdienst staan er vaak al veel gegevens ingevuld. Handig, want dan kost een belastingaangifte minder tijd. Maar deze gegevens moet je wel goed controleren en je moet actief dingen toevoegen, zegt Boy Mulder, adviseur bij BelastingBespaarders. ,,Een studieschuld staat bijvoorbeeld niet vermeld, terwijl je deze mag aftrekken van je vermogen. Dat is denk ik de meest vergeten aftrekpost en je kunt er mee besparen als je veel vermogen hebt.”

2. Donaties aan goede doelen

Wat je ook kunt invoeren, zijn donaties aan goede doelen met een ANBI-status. Periodieke donaties zijn altijd aftrekbaar, een gewone gift alleen als deze boven het drempelbedrag valt: 1 procent van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van inkomen en aftrekposten in box 1 tot en met 3. Let op: contante giften zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar. ,,Je moet een betalingsbewijs kunnen laten zien. Niet per se vooraf, maar een inspecteur kan er om vragen”, aldus Mulder.

Hoeveel Nederlanders hebben al aangifte gedaan?

Inmiddels heeft de Belastingdienst al ruim 8,3 miljoen belastingaangiften binnen en rekent op een totaal van 9,4 miljoen. ,,Alles het zo door blijft gaan als nu, dan gaan we dat ook halen”, zegt Estelle Cool, woordvoerder van de Belastingdienst. Sinds begin deze week ziet de Belastingdienst een kleine stijging in het aantal verstuurde aangiften en verwacht deze laatste dagen nog een kleine piek te zien. Maar die zal lang niet zo groot zijn als op de startdatum van 1 maart. Cool: ,,Dat is traditioneel gezien de drukste dag. In de eerste minuten, dus ‘s nachts al, ontvangen we altijd de eerste aangiften al.”



Omdat de laatste dag waarop je aangifte kunt doen op een zaterdag valt, zal de Belastingtelefoon, die normaal alleen op werkdagen bereikbaar is, ook op 30 april open zijn. Hetzelfde geldt voor de online vraagdiensten. Je kunt dan alleen terecht met vragen over je aangifte.

3. Schenking hoef je niet te vermelden

Elk jaar mag je een schenking doen aan je (klein)kinderen. In 2021 mochten ouders maximaal 6604 euro belastingvrij cadeau doen aan hun kinderen, voor schenkingen aan kleinkinderen of andere mensen is dat bedrag lager: 3244 euro. Dit bedrag was eenmalig hoger, in verband met de coronacrisis. Maar waar moet je dat vermelden op de belastingaangifte? Nergens, zegt belastingadviseur Amanda Rogaar. ,,Veel mensen vragen zich af waar ze dat moeten aangeven, maar als het onder de grens blijft, hoef je het niet door te geven aan de Belastingdienst en ook niet te vermelden op je aangifte.”

4. Studiekosten aftrekken

Veel mensen weten niet dat je studiekosten kunt aftrekken, zegt Mulder. ,,Als je kosten hebt gemaakt voor je huidige of toekomstige baan, kun je deze opgeven. De eerste 250 euro is niet aftrekbaar, maar alles daarboven wordt van je belastbare inkomen afgetrokken.” Dit is de laatste aangifte waarop je deze aftrekpost kunt gebruiken, vanaf dit jaar is het Stap-budget er voor in de plaats gekomen. Met het Stap-Budget kan elke Nederlander vanaf 18 jaar (tot de AOW-gerechtigde leeftijd) maximaal 1000 euro aanvragen voor een opleiding.

Wanneer moet je een belastingadviseur inschakelen?

De vooraf ingevulde aangifte is heel handig en lang niet iedereen heeft een belastingadviseur nodig bij het doen van belastingaangifte. Het wordt ingewikkelder bij bijvoorbeeld verhuizingen en erfenissen, zaken waar je niet jaarlijks mee te maken hebt en waarbij vaak nieuwe dingen voorbij komen. ,,Het is heel goed mogelijk om het zelf te doen, maar bij ‘fiscale momenten’ zoals overlijden, de ver- of aankoop van een huis of een scheiding, kan het lonend zijn om een adviseur in te schakelen”, aldus Mulder. Als je hulp nodig hebt bij je aangifte, kun je ook bellen met de BelastingTelefoon.

5. Vul altijd je belastingaangifte in

Niet iedere Nederlander krijgt een blauwe brief op de mat met een oproep om aangifte inkomstenbelasting te doen. Maar in sommige gevallen is het verstandig om dat wel te doen, zegt Mulder. ,,Als beide ouders werken en je hebt een kindje jonger dan 12 jaar, geldt de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De minstverdienende heeft recht op die korting. Het is een stimulans van de overheid om ouders met kinderen bij te laten dragen aan de economie.” De korting wordt automatisch verrekend in de aangifte, mits je allebei aangifte doet.

6. Aftrekbare zorgkosten

Had jij in 2021 hogere zorgkosten dan je vooraf gedacht had en worden deze niet vergoed door de zorgverzekering? Dan kun je in sommige gevallen deze zorgkosten aftrekken van je belastbare inkomen, vertelt Bas Knopperts, zorgexpert bij Independer. Denk aan steunzolen, onverwachte wekelijkse fysiobezoeken waarvoor je niet verzekerd bent of aanpassingen aan je huis in verband met invaliditeit. Deze zijn ook gekoppeld aan een inkomensafhankelijk drempelbedrag (deze rekent het aangifteprogramma automatisch uit) én mogen niet van het eigen risico af zijn gegaan. ,,Er zijn veel regels aan verbonden en er valt over het algemeen weinig in te dienen”, aldus Knopperts.

