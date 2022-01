Laurette verkoopt kleding op Marktplaats: ‘Ik krijg wekelijks wel een intimiderend bericht’

Seksuele intimidatie

Soms doen daders eerst alsof ze interesse hebben in een kledingstuk of bijles voor hun kind, wat ze ook aanbiedt via Marktplaats. ,,Daarna sturen ze opeens een hijgbericht of een foto van hun geslachtsdeel.”

Rapporteren

Laurette geeft aan al tientallen meldingen te hebben gedaan, maar zonder resultaat. ,,Er lijkt niks mee te gebeuren. Ook het gesprek blokkeren heeft geen zin, want dan gaan ze gewoon verder onder een van mijn andere advertenties.” Op Marktplaats kun je alleen een specifiek gesprek blokkeren, maar niet de persoon in kwestie, zoals dat op WhatsApp bijvoorbeeld wel mogelijk is.

Ik post niet meer rond lunchtijd of in de avond, want ik heb gemerkt dat ik dan extra veel van dit soort reacties krijg

Geen aanleiding voor vervelende reacties

Of ze er wel eens over nadenkt om te stoppen met Marktplaats? ,,Natuurlijk heb ik dat weleens overwogen, maar dat zou me een groot deel van mijn inkomen kosten. Dus probeer ik het maar naast me neer te leggen en zo min mogelijk ‘aanleiding’ te geven voor vervelende reacties.” Hoe ze dat doet? ,,Ik let heel erg op de foto’s die ik plaats”, zegt ze. Haar gezicht is niet zichtbaar, zo min mogelijk bloot en bepaalde kleding zoals korte rokjes zet ze niet meer op het platform. ,,Ook post ik niet meer rond lunchtijd of in de avond, want ik heb gemerkt dat ik dan extra veel van dit soort reacties krijg.”