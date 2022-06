Leena: ‘Laatst scoorde ik bij de weggeefhoek nog mooie eetkamerstoelen, helemaal gratis’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Leena de Wilde die door haar beperking zuinig leerde leven.

Waarom krijg je een uitkering?

Leena: ,,Ik heb cerebrale parese (een houding- en bewegingsstoornis, red.). Ik ben in India op straat geboren met zuurstofgebrek. Mijn biologische moeder bracht me naar het kindertehuis in Mumbai waar ik toen ik zeven maanden was geadopteerd werd en in Nederland terechtkwam. Mijn eerste rolstoel kreeg ik op mijn derde. Ik kan met hulp een beetje lopen maar zit normaal gesproken in een handbewogen rolstoel.”

Hoe is het om rond te moeten komen van een uitkering?

,,Ik ben dankbaar dat ik een vast bedrag per maand krijg. Ik ben een voorstander van zoveel mogelijk je eigen inkomsten verdienen. Ik heb secretariële opleidingen afgerond, ben bezig met een modellen coachingstraject en doe sinds 2007 modellenwerk en castings waarmee ik onkosten terugkrijg. Het is mijn droom daar op een gegeven moment van rond te kunnen komen.”

Quote Ik heb meer uitgaven dan iemand zonder een beperking. Mijn zorgverze­ke­ring bijvoor­beeld, ik kan geen basisverze­ke­ring nemen Leena de Wilde

Heb je door cerebrale parese hogere kosten?

,,Ik heb meer uitgaven dan iemand zonder een beperking. Mijn zorgverzekering bijvoorbeeld, ik kan geen basisverzekering nemen want ik heb fysiotherapie nodig en moet af en toe naar het ziekenhuis.”

Zou je minder op de centen letten als je dit niet had?

,,Dan zou het wel anders zijn. Maar toch vind ik het sowieso goed om te besparen en niet onnodig geld uit te geven. Misschien komt die instelling van mij ook door mijn achtergrond. In 2008 ben ik teruggegaan naar India, naar het kindertehuis in Mumbai waar mijn leven begon. Je wordt daar met je neus op de feiten gedrukt en ziet dat onze levensstijl helemaal niet zo vanzelfsprekend is als die vanuit Nederland lijkt. Het leven is hier echt zoveel makkelijker. Daarom werd ik ook ambassadrice van het kindertehuis Bal Anand en probeer sponsors te zoeken om de kinderen en jongvolwassenen die daar wonen een goed bestaan te geven.”

Quote Onze droger is net stuk en die vervangen we door een extra droogrek te kopen, dat scheelt ook behoorlijk in de energiekos­ten Leena de Wilde

Hoe probeer jij te besparen?

,,Op allerlei manieren. Zo probeer ik reiskosten te drukken door zoveel mogelijk zelfstandig met de rolstoel op pad te gaan. Sporten doe ik in de fitnessruimte van de fysiotherapeut en thuis op de hometrainer. Een uitje met mijn zoontje kan een mooie wandeling zijn of een bezoek aan de kinderboerderij, dat is ook leuk. Op mijn zorgverzekering kan ik niet bezuinigen maar voor andere verzekeringen ga ik voor zo goedkoop mogelijk. En verder lichten uit als je de kamer verlaat en kort douchen om energie te besparen. Alle beetjes helpen.”

En hoe bespaar je, als moeder van een kleintje, op boodschappen en shoppen?

,,Een kind verandert inderdaad je uitgavenpatroon. Ik spit folders door voor aanbiedingen en ga voornamelijk naar de Aldi en Jumbo voor mijn dagelijkse boodschappen. Omdat de duurdere producten op ooghoogte staan, heb ik mazzel want ik zit natuurlijk lager en heb zo minder last van verleidingen.

Onze droger is net stuk en die vervangen we door een extra droogrek te kopen, dat scheelt ook behoorlijk in de energiekosten. Ook koop ik spullen op rommelmarkten en haal producten bij de weggeefhoek en in Facebookgroepen voor gratis dingen. Als een item nog prima meekan en er goed uitziet, waarom niet? Laatst scoorde ik bij de weggeefhoek nog mooie eetkamerstoelen, helemaal gratis.

Voor dure dingen als luiers speur ik ook online naar aanbiedingen en check ik altijd even of er een aanbieding is bij het Kruidvat.”

En kleding?

,,Ik heb voor mijn modellenwerk inmiddels een sponsor voor kleding, zodat ik geschikte spullen heb als ik naar een klus of een casting ga. En een vriendin van me heeft een webshop met betaalbare kleding waar ik wel koop. Ik vind het belangrijk dat mijn mijn zoontje en ik er tiptop uitzien. Mijn broer werkt in een schoenenwinkel waar ik in de uitverkoop trendy schoenen vandaan haal. Voor mijn zoontje koop ik ook wel online, ook omdat niet alle winkels rolstoelvriendelijk zijn.”



Vakanties?

,,Meestal blijven we gewoon in Nederland. Mijn zoontje is ook nog klein dus dat is makkelijker. Liefst huren we een huisje, dat is praktischer. En omdat hij nog niet schoolgaand is, kunnen we buiten het hoogseizoen met vakantie, dat scheelt ook weer in kosten.”

