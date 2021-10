Marc gaf afgelopen jaar 5000 euro uit aan zijn Star Wars-hobby: ‘Ik koop dingen twee keer’

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar zijn dure hobby. Deze week: Marc de Groot (40) gaf het afgelopen jaar 5000 euro uit aan zijn Star Wars -verzameling.

Hoe ben je begonnen?

,,Ik ging in 2002 naar de tweede Star Wars-film van de Prequel Triology in de bioscoop. Ik vond die zó goed dat ik hooked was. Best grappig, want bij de eerste film klikte het niet. Ik woonde in die tijd in Rotterdam en kwam regelmatig bij stripboekenwinkel Yendor. Daar hadden ze een ruilkaartenspel van Star Wars dat ik ging spelen met mijn partner. Je moet dat zien als Pokémon: als je zeldzame kaarten wilt, moet je véél pakjes openmaken. Daar begon de verzameling.”

Wat verzamel je?

,,Wat niet, haha! Ik verzamel kaarten, maar ook alle boeken. Ik heb een boekenkast propvol Star Wars op kantoor: de boeken voor volwassenen, maar ook young adult. Ik koop alles. En twee keer: eentje zet ik in de kast om naar te kijken en de andere is een luisterboek, omdat ik veel onderweg ben voor mijn werk in de marketing. Daarnaast heb ik alle dvd’s en blu-ray’s die ooit uitgekomen zijn.

,,Ik heb ook overal speciale edities van: bijvoorbeeld de Star Wars-Family Guy-dvd-box met T-shirt. Ook ga ik naar Star Wars-conventies, daar kun je een foto kopen met handtekening van de acteurs. Daar heb ik er veel van. Ik verzamel sinds kort ook Lego, omdat onze kinderen (4 en 8) dit leuk vinden. Het enige wat ik niet verzamel, zijn de action figures, het speelgoed.”

Dit alles is vast niet gratis?

,,Zeker niet. Ik denk dat mijn collectie met foto’s en handtekeningen al 2500 euro kostte. Iedere foto is 40 tot 50 dollar, maar ik betaalde 100 voor eentje met prinses Leia en 250 voor Luke Skywalker.

,,Dit jaar is de grootste kostenpost Lego: we hebben in een halfjaar 2000 euro uitgegeven. Thuis staat een vitrine van 2,5 meter vol Lego. Ik bouw aan een 18+-set van een ruimteschip, die was 320 euro. Ik heb er twee gekocht: op een van de verpakkingen stond een fout met een verkeerd logo. Zo’n zeldzame set met een foutje kan ik doorverkopen.”

Hoe ver ging je ooit voor een item?

,,Ik was extreem actief in het verzamelen van kaarten. In elke doos zaten één of twee bijzondere kaarten: met een handtekening of een stukje kostuum uit de films. Om die kaarten te bemachtigen, heb ik een paar keer een hele doos met dozen gekocht, dat noem je een ‘case’. Je hebt dan 432 pakjes kaarten, en ik betaalde daar 1200 euro per case voor.”

Wat staat er op je verlanglijstje?

,,In Disney World (VS) hebben ze een Star Wars-themapark gemaakt met een speciaal hotel. Daar kun je twee dagen verblijven met de volledige beleving. Ik wil daar met mijn gezin naartoe. Daarvoor moeten we tussen de 4000 en 6000 euro neertellen en dan moeten we nog vliegtickets kopen. Maar zodra het qua corona mag, gaan we. Dit soort ervaringen zijn beter dan spullen.”

Waarom is het zo leuk?

,,Het had ook Lord of the Rings kunnen zijn dat me had gegrepen. Maar het gaat om het gevoel van verbondenheid. Ik heb een Star Wars-podcast – gaat ook geld in zitten – en daar delen we alles met elkaar. Dat is mijn drijfveer. Het is net als dat ik Feyenoord-supporter ben: die verbinding heb je daar ook. En Star Wars is een wereld waarin je zoveel verhalen kunt ontdekken. Dat is zelfs voor mij niet bij te houden.”

