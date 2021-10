Marcel (58) kan hogere rekening niet betalen: 'Als ik het koud heb, trek ik eerst een dikke trui aan’

,,Als ik het koud heb trek ik eerst een extra paar sokken of dikke trui aan, voordat ik de verwarming hoger zet. En er is folie achter mijn verwarming geplaatst om mijn woning beter te isoleren en de warmte binnen te houden. Allemaal manieren om te besparen op mijn energiekosten.”



Marcel, achternaam bij de redactie bekend, is elke maand 130 euro kwijt aan zijn energierekening. ,,Dat is een fors deel van mijn uitkering. En ik woon alleen in een huurwoning uit 1995 met veel ramen.” Aanpassingen om het huis beter te isoleren, zoals folie achter de verwarming, moet hij zelf regelen. ,,Mijn verhuurder doet niks om mijn woning energiezuiniger te maken. Ze hebben het wel eens gehad over zonnepanelen, maar die groene stroom wordt dan alleen gebruikt voor de lift in het gebouw. Dat levert ons als bewoners niks op.”