Meer betalen, maar minder krijgen: klanten ergeren zich aan verkapte prijsstijging

De bond kreeg de meeste meldingen over de siroop van Karvan Cévitam. De inhoud van de flessen siroop ging van 750 ml naar 600 ml, terwijl de prijs maar met tien cent daalde. In een kuipje Gouda’s Glorie Volle Pond zit nog maar 500 gram in plaats van 600 gram, maar de prijs steeg van 1,85 naar 2,49 euro. En in een zak Hema Koffiepads zitten nog maar 40 in plaats van 46 pads, terwijl de prijs omhoog ging van 3,00 naar 3,50 euro.