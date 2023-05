Meer vakantiegeld voor werknemers met lager salaris, hogere inkomens krijgen minder

Een werknemer met een maandloon van 1000 euro bruto per maand ontvangt volgens ADP 15 euro netto extra vakantiegeld. Bij 1250 euro bruto per maand wordt netto 18 euro meer gestort.

Iemand met een modaal maandsalaris van 3086 euro ontvangt daarentegen 18 euro netto minder in vergelijking met 2022. Twee keer modaal ontvangt 39 euro minder en drie keer modaal krijgt 579 euro netto minder uitgekeerd.

Inkomensafhankelijk

Volgens Dik van Leeuwerden, expert op het gebied van wet- en regelgeving bij ADP Nederland, zorgt het verrekeningspercentage loonheffingskorting dit jaar voor een divers beeld omtrent het vakantiegeld. ,,De heffingskortingen zijn namelijk inkomensafhankelijk”, legt hij uit.

Ook is het afbouwpercentage voor de arbeidskorting dit jaar 6,51 procent en dus hoger dan de 5,86 procent van vorig jaar. ,,Je moet dit jaar dus langer rekening houden met het verrekeningspercentage. Dit komt bovenop het tarief van 49,5 procent. Dat is de reden dat werknemers die drie keer modaal verdienen in 2023 nu minder overhouden van hun vakantiegeld dan in 2022”, aldus Van Leeuwerden.

Naar iets anders

Bijna drie op de tien Nederlanders geven hun vakantiegeld uit aan iets anders dan de vakantie, meldde marktonderzoeker Improof Research vorige maand nog. Die ondervroeg ruim duizend mensen over hun vakantieplannen en -budget in opdracht van boekingsite Booking.com. De mensen die niet al hun vakantiegeld aan vakanties uitgeven, gebruiken het extraatje liever voor het aflossen van schulden, grote aankopen of een extra buffer tegen de hoge inflatie.

Het vakantiegeld in mei moet voor werknemers minimaal 8 procent van het brutoloon van het voorgaande jaar moet bedragen. In het onderzoek van Improof Research gaf de helft van de deelnemers aan dit bedrag helemaal aan een of meerdere vakanties uit te geven. Voor ruim één op de tien mensen is dat geld noodzakelijk om de vakantie te kunnen betalen.

Daar staat tegenover dat 7 procent van de deelnemers aan het onderzoek helemaal niets van het vakantiegeld aan vakanties besteedt. Daarnaast geeft 22 procent aan dat het vakantiegeld voor een deel opgaat aan andere uitgaven. Ruim een op de vijf deelnemers had geen idee waarvoor het vakantiegeld wordt gebruikt.

Ook voor boodschappen

Een aanzienlijk deel van de deelnemers (44 procent) vindt het een recht om zeker een keer per jaar goed op vakantie te kunnen gaan, maar de gestegen kosten voor bijvoorbeeld boodschappen maken het wel lastiger om te sparen voor zo’n trip.

Reisorganisaties als Tui, Corendon en Sunweb lieten eerder al weten dat mensen nog wel op vakantie gaan ondanks de hoge inflatie, maar wel scherpere keuzes maken rond de kosten. Zo kiezen ze vaker voor een all-inclusive-uitje, minder luxe hotels of proberen ze een goede lastminutedeal te sluiten.

In het onderzoek voor Booking.com komt naar voren dat 27 procent van de Nederlanders goedkoper op vakantie gaat vanwege een krappere financiële situatie. Iets minder dan een vijfde van de respondenten zegt te bezuinigen op andere grote uitgaven om op vakantie te kunnen gaan.

