Mensen hamsteren massaal medicijnen bij de apotheek: ‘Soms staat er buiten een rij’

Geldflaters Charlotte kocht een truitje van 250 euro dat haar schoonmoe­der op 60 graden waste: 'Ze zei: zonde’

Iedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Charlotte* (33), wier truitje van 250 euro na één wasbeurt verpest was.

10 december