Met deze tips heeft de inflatie minder invloed op jouw portemonnee

De inflatie gaat door het dak en het einde is nog niet in zicht. Wat zijn de slimste manieren om zelf de inflatie te bestrijden en hoe kun je als consument de impact beperken?

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederlanders in maart 9,7 procent duurder uit waren dan een jaar eerder. Sinds april 1976 is de inflatie niet zo hoog geweest. Zo gingen de prijzen voor gas, elektriciteit en stadsverwarming hard omhoog, maar ook voedingsmiddelen werden flink duurder.

Er is sprake van inflatie als producten en diensten in prijs stijgen. Je kunt daardoor met een euro minder kopen dan gisteren. Het inflatiecijfer wordt samengesteld op basis van het prijsverloop van een mix aan goederen en diensten. Zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.

Quote Voor mensen die niet konden sparen tijdens de coronacri­sis, wordt het nu echt lastig Gabriëlla Bettonville, Nibud

Boosdoener

Volgens Gabriëlla Bettonville van het Nibud is het een financieel onzekere tijd en voor veel mensen een kwestie van passen en meten. ,,Je hebt een groep mensen die hebben gespaard tijdens de coronacrisis, die kunnen nu interen op hun buffer. Voor mensen die dat niet konden doen, wordt het echt lastig.”

Toch heeft de inflatie niet op iedereen dezelfde impact, stelt Amanda Bulthuis, financieel expert bij Geld.nl. ,,Hoeveel last je er precies van hebt, hangt af van waar je je geld aan uitgeeft. Iemand die iedere dag autorijdt zal de pijn meer voelen, dan iemand die ‘s ochtends op de fiets stapt.” ,,Maar’’, zegt ze, ,,Uiteindelijk ontkom je niet aan inflatie. Iedereen heeft er in meer of mindere mate mee te maken.”

Wel zijn er manieren om zo min mogelijk last hebt van de inflatie, Bulthuis en Bettonville delen vijf tips:

1. Neem je lasten onder de loep

,,Een goede eerste stap is om te kijken naar je maandelijkse uitgaven’’, zegt Bettonville. ,,Zijn er abonnementen, zoals kranten, loterijen, pechhulp of televisieabonnementen, die je kunt opzeggen?’’ Daarbij loont het volgens Bulthuis ook om je verzekeringen na te lopen. ,,Wie weet is er een verandering in je persoonlijke situatie geweest en kun je de verzekering verlagen. Al die kleine besparingen lopen soms wel op tot honderden euro’s per jaar.”



2. Besparen door gedragsverandering

Door je gedrag aan te passen kun je ook besparen in deze duurdere tijd. Een belangrijk punt volgens Bettonville. ,,Mensen hebben een aantal strategieën om met een financieel zware periode om te gaan. Zoals goedkopere producten kopen, minder spullen kopen of kapotte spullen repareren. Maar ook drastischer, bijvoorbeeld door het schrappen van de vakantie of de auto de deur uit te doen. Dit vraagt veel van mensen, want het betekent een complete verandering in je gedrag. Dit kun je stapje voor stapje opbouwen. Pak de fiets in plaats van de auto, koop geen A-merken en sta korter onder de douche. Alle beetjes helpen.”



3. Verduurzamen van je huis

De hoge inflatie komt grotendeels door de huidige energieprijzen. ,,Mocht je financiële ruimte hebben om je huis energiezuiniger te maken, dan is dit een goede keuze’’, legt Bulthuis uit. ,,Betere isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, kunnen ervoor zorgen dat je energierekening omlaaggaat. Op die manier ben je minder afhankelijk van gas en elektra en bespaar je geld.” Vastgoedeconoom Piet Eichholtz (Maastricht University) berekende dat je bij een gemiddeld huis tienduizenden euro’s kunt verdienen door verduurzaming.



4. Onderhandel over je salaris

Jouw salaris groeit, in tegenstelling tot de inflatie, niet jaarlijks mee. ,,Vaak moet je zelf de onderhandeling aangaan’’, aldus Bulthuis. ,,Wat er mogelijk is verschilt per werkgever, maar je kunt sowieso het gesprek beginnen. Zo blijft bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding achter, terwijl de benzineprijs blijft stijgen. Wie weet is je werkgever bereid om dit te compenseren.”



5. Investeer je geld

Een manier waarmee je geld meer waard kan worden is beleggen. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders voldoende geld heeft om te beleggen in plaats van te sparen, maar dat niet doet. ,,Vergeet hier niet dat er ook risico’s aan verbonden zijn’’, zegt Bulthuis. ,,Gebruik daarom alleen spaargeld dat je kunt missen. Dus niet het geld dat je zou gebruiken bij een kapotte wasmachine of auto. Mocht je daarbuiten nog wat overhouden, dan kun je prima gaan investeren. Dat hoeft ook niet met grote bedragen. Je kunt prima met een paar tientjes per maand beginnen.”



