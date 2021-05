Miljoenen werknemers ontvangen dit jaar geen vakantiegeld

superbespaarders Dionne (29) woont in Nederland en Spanje, én spaart ruim 1500 euro per maand

14 mei Superbespaarders Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een super bespaarder aan het woord. Deze keer: Dionne Knooren (29), die zuinig leeft maar wel veel uitgeeft aan haar pied-à-terre in Barcelona.