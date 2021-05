Modestudent Michael heeft het in Arnhem goed voor elkaar: 25 m2 voor 440 euro

Michael de Geus (23) studeert Fashion & Design aan kunstacademie ARTEz in Arnhem. Over een aantal weken is hij klaar met zijn studie en is zijn wens om in Amsterdam te gaan wonen. De Geus woont momenteel in het centrum van Arnhem. Hij huurt er een kamer in een pand waar ook een leeftijdsgenoot woont. Zijn maandhuur bedraagt 440 euro. Dit bedrag is inclusief de gas- en lichtrekening, de waterrekening en het internetabonnement. De woning heeft een totale oppervlakte van ongeveer 45 vierkante meter. Hij heeft een aparte slaapkamer en een dakterras van zo’n 25 vierkante meter.

Volledig scherm Michaels kamer in Arnhem is ruim en betaalbaar. © Michael de Geus Uit een rapport van Kamernet.nl, een van de grootste aanbieders van huurwoningen voor studenten in Nederland, bedroeg de gemiddelde grootte van een studentenkamer in 2019 zo'n 17,1 vierkante meter. Het vertrek van De Geus is dus aanzienlijk groter. De gemiddelde maandelijkse huurprijs voor een kamer lag volgens Kamernet.nl rond de 434 euro.



De Arnhemse student heeft niet zomaar een grotere kamer gekozen. ,,Voor mijn studie ben ik voornamelijk bezig met het maken van kleding. Hiervoor heb ik natuurlijk heel veel spullen nodig, zoals een naaimachine. Hier moet natuurlijk wel ruimte voor zijn.” De Geus heeft één huisgenoot, met wie hij badkamer, keuken en het toilet deelt.

Achttien huisgenoten

Het is niet de eerste studentenwoning waarin de 23-jarige woont. ,,Ongeveer twee jaar geleden woonde ik nog in een ander pand waarin veel studiegenoten wonen. Hier leefde ik samen met achttien huisgenoten. Het leek er net een camping, ik liep nog net niet iedere ochtend met een toiletrol onder de arm naar de badkamer”, aldus De Geus. De keuze om hierna een woning te betrekken met meer privacy was dan ook snel gemaakt. ,,Toen ik op zoek ging naar een nieuwe kamer was dat echt een harde eis. Niet te veel huisgenoten én ruimte voor mijn spullen.” De Geus vond het huis waarin hij nu woont via Facebook. Via een medestudent krijg hij uiteindelijk de kamer toegewezen.

De Geus is blij met zijn huidige woning, maar ziet zich genoodzaakt om na het afronden van zijn studie in Arnhem naar Amsterdam te verhuizen. ,,De banen in de modesector liggen helaas niet voor het oprapen. Wil ik kans maken op een leuke baan, dan moet ik naar Amsterdam.” De huurprijzen in Amsterdam verschillen veel van die in Arnhem. ,,Ik maak me daar ook wel zorgen over. Ik weet dat ik waarschijnlijk voor een kleinere ruimte meer dan het dubbele zal gaan betalen daar.”

Starters vallen vaak buiten de boot

Starters met een afgeronde hbo- of wo-opleiding vallen op de huizenmarkt vaak buiten de boot, ziet ook Vereniging Eigen Huis. Woordvoerder Hans André de la Porte: ,,Vaak hebben starters geen recht op een sociale huurwoning, omdat ze te veel verdienen. De prijzen in de particuliere sector, waar ze dan moeten zoeken, zijn veel hoger. Deze verhuurders willen natuurlijk graag winst maken.”

Volgens André de la Porte speelt de locatie van een woning een steeds grotere rol bij het kiezen voor een woning. ,,Er zijn ook veel mensen die eigenlijk niet akkoord willen gaan met een hogere prijs in een grote stad. Maar tegelijkertijd willen ze ook de locatie niet opgeven. Het is dan kiezen uit twee kwaden.”

De Geus zou uiteindelijk graag een woning willen kopen, maar heeft zich erbij neergelegd dat dit waarschijnlijk de komende tien jaar nog niet mogelijk is. ,,Ik heb een studieschuld en wil naar Amsterdam. Ik ben me ervan bewust dat dit niet mogelijk is. Maar wie weet wat de toekomst brengt.”

Veel studenten gaan meer lenen om de hoge kamerhuur te betalen. Vervolgens is de woningmarkt voor hen minder toegankelijk - door die studieschuld kun je immers een lagere hypotheek krijgen:

