Nieuwe leennormen: gezinnen met kinderen kunnen duizenden euro’s minder lenen

Consumenten kunnen duizenden euro’s minder lenen voor de aanschaf van bijvoorbeeld een auto of televisie door de gestegen inflatie. Uit berekeningen van geld.nl blijkt dat huishoudens gemiddeld 7000 euro minder op de pof kunnen kopen. Met name gezinnen met kinderen krijgen minder krediet van de bank.

Kredietverstrekkers hanteren vanaf 4 september nieuwe leennormen. Dit moet klanten beschermen tegen schulden die ze niet kunnen betalen. De afgelopen maanden stegen veel prijzen waardoor het levensonderhoud duurder is geworden. Deze gestegen kosten neemt de bank vanaf volgende week mee in het maximale leenbedrag.

Om te bepalen hoeveel iemand kan lenen, kijken kredietverstrekkers naar hoeveel geld je overhoudt na aftrek van de vaste lasten en de geschatte kosten voor levensonderhoud. ,,Door de inflatie zijn de kosten voor levensonderhoud gestegen en daar moeten kredietverstrekkers dus rekening mee houden’’, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl. ,,Voor consumenten betekent dit dat een hoger bedrag van het inkomen wordt afgetrokken en ze daardoor minder kunnen lenen.’’

Mensen die een zogeheten consumptief krediet afsluiten, gebruiken dat volgens de geldexpert vaak voor de aanschaf van een auto of kleine verbouwing. Op de site van budgetvoorlichter Nibud staat een ‘Risicometer Lenen’. Hiermee kun je zelf berekenen wat de invloed is van een lening op je financiële situatie.

Gezinnen met kinderen kunnen minder lenen

Met name gezinnen met kinderen merken dat ze fors minder kunnen lenen. ,,In de scenario’s die wij hebben doorgerekend, kunnen huishoudens met kinderen door de nieuwe regels gemiddeld 8900 euro minder lenen en huishoudens zonder gemiddeld 5700 euro minder’’, zegt Bulthuis. Hoeveel het precies is, is in iedere situatie anders. ,,Dit heeft natuurlijk te maken met dat de kosten die je maakt voor kinderen ook zijn gestegen door de inflatie.’’

Een stel met kinderen dat in een huurwoning woont en een netto inkomen van 3500 euro heeft, kan in de oude situatie nog een kleine 22.000 euro lenen. Vanaf 4 september is het maximale leenbedrag een kleine 12.000 euro.

Gevolgen voor bestaande lening

Heb je op dit moment al een lening, dan hebben de nieuwe leenregels geen invloed op je. Het geldt enkel voor nieuwe leningen of als je een lening wilt oversluiten.

,,Ga niet op internet op zoek naar flexkredieters of particulieren die zich aanbieden’’, benadrukt Bulthuis met klem. ,,Die kredieten hanteren vaak heel hoge rentes met vaak ook nog veel kortere looptijden. Ga ook niet lenen bij familie of vrienden, tenzij je hele goede afspraken maakt. Maar besef dat als jij met jouw inkomen niet genoeg geld overhoudt om je lening terug te betalen, dat voor een hoop gedoe binnen de familie kan zorgen.’’

Bulthaus adviseert om de aankoop uit te stellen of je wensen bij te stellen. ,,Misschien vind je op marktplaats wel iets tweedehands wat naar je zin is of koop een oudere auto of een kleiner model.’’

Gemeentelijke kredietbank

Als consumenten echt in de problemen komen doordat ze niet genoeg kunnen lenen, dan is het verstandig om contact met de gemeente op te nemen. ,,Ze hebben vaak een gemeentelijke kredietbank of er zijn regelingen waar je misschien wel voor in aanmerking komt. Moet je echt een nieuwe wasmachine en kun je deze niet betalen, dan kun je daar eventueel terecht.’’