Nog een paar dagen voor de belastingaangifte: dit zijn de meestgestelde vragen

Nog een paar dagen: tot 1 mei kun je de aangifte voor de inkomstenbelasting doen over het jaar 2022. Deze site vroeg de Belastingdienst naar de meestgestelde vragen bij de Belastingtelefoon, de hulplijn die je kunt bellen als je er niet uitkomt. We zetten zeven vragen op een rij.

1. Ben ik verplicht om aangifte te doen?

,,In principe ben je alleen verplicht om aangifte te doen als je van de Belastingdienst een aangiftebrief hebt gekregen waarin staat dat je aangifte inkomstenbelasting 2022 moet doen’’, zegt Adriaan Ros, woordvoerder van de Belastingdienst. ,,Echter is er op deze regel een uitzondering, want de Belastingdienst weet ook niet alles. Indien iemand belasting zou moeten betalen (49 euro of meer) is er ook een verplichting om uit jezelf aangifte te doen.’’

,,Dat is bijvoorbeeld als je geld hebt bijverdiend’’, zegt Tosca Voogd van Belastingbespaarders.nl. ,,Of als je crypto hebt, of buitenlandse aandelen of rekeningen. Dat zijn zaken die niet altijd in de vooraf ingevulde gegevens staan in je aangifte. Je bent zelf verantwoordelijk om deze zaken aan te vullen. Maar ook om ze te checken.’’

2. Wanneer krijg ik bericht over de aangifte die ik heb gedaan?

Iedereen die voor 1 april aangifte deed, krijgt voor 1 juli bericht, aldus de Belastingdienst. Het uitbetalen volgt daarna binnen een week. ,,Meestal lukt het ook wel om de mensen die voor 1 mei aangifte doen, voor 1 juli bericht te sturen. Maar daar kunnen we geen garantie over geven’’, zegt de woordvoerder Het streven is, zo staat op de site van de Belastingdienst om binnen drie maanden bericht te sturen.

3. Ik heb een woning gekocht, welke eenmalige kosten zijn aftrekbaar?

Er zijn voordelen als je in 2022 een woning hebt aangekocht. Zo mag je bepaalde kosten opgeven bij de Belastingdienst. ,,Denk aan taxatiekosten en notariskosten”, zegt hypotheekexpert Marga Lankreijer-Kos van Independer. ,,Dit zijn kosten die je moet maken. Die van de aankoopmakelaar mogen dan weer niet. Vaak staat op je notarisafrekening al geschreven wat je kunt gebruiken bij je belastingaangifte. Mocht je gebruik hebben gemaakt van een overbruggingshypotheek, als je vorige huis nog niet is verkocht, dan mag je de rente daarvan ook opgeven.” Op de site van de Belastingdienst staat een overzicht van alle kosten die je kunt aftrekken.

4. Wat is het heffingsvrij vermogen?

Over het belastingjaar 2022 geldt een heffingsvrij vermogen van 50.650 euro (voor fiscaal partners is dat 101.300 euro). Dat betekent dat als jouw vermogen op 1 januari 2022 lager is dan dit bedrag, je geen belasting hoeft te betalen over je vermogen. ,,Het gaat hier om je vermogen minus je schulden”, zegt Marjan Heemskerk, accountant en blogger van The Happy Financial. ,,Over het deel boven het heffingsvrij vermogen wordt een rendement bepaald. En over dat rendement betaal je uiteindelijk 31 procent belasting.”

5. Wat is de peildatum voor bezittingen en schulden in box 3?

De Belastingdienst gaat uit van een datum waarop de waarde van je vermogen vastgesteld wordt. Dat is 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet. Dat betekent dat het bedrag op je bankrekening op 1 januari 2022 meetelt voor de aangifte inkomstenbelasting. Deze gegevens staan vaak al in de vooraf ingevulde aangifte.

6. Hoe zit het met de aftrekbaarheid van zorgkosten?

Had jij in 2022 hogere zorgkosten dan je vooraf gedacht had en worden deze niet vergoed door de zorgverzekering? Dan kun je in sommige gevallen zorgkosten aftrekken van je belastbare inkomen. Denk aan steunzolen, onverwachte wekelijkse fysiobezoeken waarvoor je niet verzekerd bent of aanpassingen aan je auto in verband met invaliditeit. Deze zijn gekoppeld aan een inkomensafhankelijk drempelbedrag (deze rekent het aangifteprogramma automatisch uit) én mogen niet van het eigen risico zijn afgegaan.

7. Wat als ik te laat ben of de aangifte vergeet?

Woordvoerder Ros: ,,Indien je een brief hebt ontvangen dat je aangifte moet doen, dan moet je voor 1 mei aangifte doen. Als je vergeet om aangifte te doen, dan ontvang je eerst een herinnering. Als je daarna nog geen aangifte doet, ontvang je een aanmaning. Daarin staat een nieuwe termijn waarbinnen je de aangifte moet insturen. Als je helemaal geen aangifte instuurt, maakt de Belastingdienst een schatting van je inkomen. Op basis van deze schatting wordt een aanslag opgelegd en een verzuimboete van 385 euro. Doet iemand vaker te laat aangifte, dan kan de boete zelfs oplopen tot 5514 euro.’’

Delen van dit artikel zijn eerder verschenen op deze site en zijn aangepast aan de actualiteit.

