Nooit meer muf wasgoed en altijd gare aardappelen: met deze 10 tips hielpen experts ons dit jaar

Je was droog krijgen terwijl de verwarming laag staat? Kook je je aardappels het best in koud of kokend water? En hoe zorg je ervoor dat luisteraars aan je lippen hangen bij je presentatie? We delen de nuttigste tips die we dit jaar kregen.

1. Dit knopje in de auto kan je veel brandstof besparen

Weinig automobilisten weten wat de betekenis is van een knopje met daarop het pictogram van een auto met daarin een pijl. Het knopje, dat in de meeste moderne auto’s standaard zit, is in eerste instantie bedoeld om inzittenden te beschermen tegen giftige gassen, bijvoorbeeld als je door een tunnel rijdt.



Minder bekend is dat je met deze recirculatiestand op warme dagen tijdens korte ritten tot 10 procent brandstof bespaart. Deze knop zorgt er namelijk voor dat de lucht in de auto zelf veel sneller afkoelt. De airconditioning hoeft namelijk niet steeds nieuwe warme en vochtige lucht te koelen.



Lees hier het hele artikel: Met dit vaak vergeten knopje kun je als automobilist veel brandstof besparen.



2. Zo houd je goede voornemens wél vol

Hoe kom je van je slechte gewoontes af: cold turkey of rustig afbouwen? ,,Kleine stappen en stel een leerdoel”, zegt gedragspsycholoog Daan Remarque. Dus niet ‘ik eet een maand geen vlees’ en wel ‘ik wil leren een lekkere pasta bolognese zonder vlees te maken’. En wees voorbereid op een terugval. Dat hoort erbij.



Lees hier het hele artikel: In één klap sporten, geen alcohol en gezond eten: dan weet je zeker dat je niet slaagt.

3. Plak jij nog tekst met control-V? Dat kan slimmer

Bij het kopiëren van tekst op de computer met control-V neem je in de praktijk nog veel meer mee. Op het klembord komt ook de gehele opmaak van het document te staan, zoals bijvoorbeeld de tekengrootte, de kleur en het gebruikte lettertype.



Er is echter een tweede, soms handigere manier om tekst te plakken, namelijk door naast de control- en V-knoppen ook shift ingedrukt te houden. Control-shift-V zorgt er namelijk voor dat je tekst zonder alle bijbehorende opsmuk ergens in zet.

Lees hier het hele artikel: Plak jij nog tekst met control-V? Dat kan slimmer

4. Met folie op de ramen bespaar je op de energierekening

Een standaard setje krimpfolie van de bouwmarkt kost zo’n 15 euro. Het aanbrengen op de ramen is niet al te moeilijk. Je plakt de folie over het kozijn en blaast de oneffenheden met een föhn heel eenvoudig weg, omdat de folie zich door de warmte strak trekt. Zo kunnen ramen al een 15 tot 20 procent grotere ‘warmteweerstand’ krijgen en daardoor gaan de stookkosten flink omlaag.



Lees hier het hele artikel: ‘Goedkope folie’ op ramen zodat verwarming niet hoog hoeft: dat scheelt flink op de energierekening

5. Met deze truc uit de reclamewereld blijft jouw presentatie wél hangen

Weg met de saaie opsommingen in jouw presentaties en praatjes, stelt Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten. Ga eens voor rare vergelijkingen, pas storytelling toe en zoek mooie voorbeelden uit de praktijk om je verhaal te illustreren.



En: ,,De volgende keer dat iemand jou vraagt wat voor werk je doet, begin dat niet met een zin als ‘tot mijn takenpakket behoren..’ en daar achteraan een gortdroge opsomming van al je taken.

Lees hier het hele artikel: Met deze truc uit de reclamewereld blijft jouw presentatie wél hangen

6. Zo krijg je je was droog als de verwarming laag staat

De verwarming laag maar voorkomen dat je was muf gaat ruiken? Hang je kleding niet te dicht bij elkaar aan het rek, maar zorg dat er ruimte tussen zit. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp: ,,Niet dat je er tussendoor kunt lopen, maar je snapt wat ik bedoel. Als je de was te dicht op elkaar hangt, droogt het niet goed en gaat het muf ruiken.” Gooi sowieso een scheutje huishoudazijn bij de was, om een muffe geur te voorkomen, raadt ze aan.



Lees hier het hele artikel: De was drogen en zo min mogelijk energie verbruiken? Zo doe je dat (zonder dat je was muf gaat ruiken)

7. Als je inkomen of situatie wijzigt moet je dit zelf doorgeven

Krijg je kinderopvangtoeslag, huur- of zorgtoeslag? Dan is het zaak om zelf je inkomen goed in de gaten te houden. ,,De toeslagen zijn altijd een voorschot”, zegt Sabine Samsom, financieel coach en blogger van Finance Queen.



,,Ik zou dan ook iedereen adviseren om standaard twee keer per jaar naar de toeslagen en je huidige situatie te kijken. Jouw persoonlijke situatie of inkomen kan veranderd zijn, en dan is het zaak dat je zelf in actie komt. Anders kan het zijn dat je dat voorschot moet terugbetalen.”

Lees hier het hele artikel: Verdien je nu te veel voor zorgtoeslag? Vanaf 2023 wellicht niet meer

8. Poets iedere avond je tanden terwijl je op je tenen staat

Schoenmaker Michel Heetkamp maakt orthopedische schoenen en heeft een tip voor mensen die hun voeten sterker willen maken, zodat die meer kunnen hebben. ,,Als je op je tenen staat train je daarmee je spieren en pezen, zodat je enkels sterker worden. Doe het elke dag, bijvoorbeeld tijdens het tanden poetsen. Dat is genoeg.”



Lees hier het hele artikel: Tip van schoenmaker Michel: poets iedere avond je tanden terwijl je op je tenen staat (en dit is waarom)

9. Koud water of kokend water? Zo kook je je aardappelen

,,Als je aardappelen meteen in kokend water legt heb je de kans dat de buitenkant van de aardappel te snel gaar wordt, terwijl de kern nog niet mee opgewarmd is. Met koud water voorkom je dus dat de aardappels oneven gaar worden”, tipt Paul Zonnenberg, eigenaar van restaurant Jacketz dat is gespecialiseerd in gepofte aardappelen. ,,Bij kleine piepers (of kleine stukken) maakt dit minder uit.”



Lees hier het hele artikel: Koud water of kokend water? Zo kook je je aardappelen het best

10. Zo voorkom je dat je kroost verdwaalt op drukke plekken, zoals het strand

Kies een herkenbaar punt waar je elkaar bij een eventuele vermissing weer kunt vinden. ,,Een vást punt, geen ijs- of viskar die weg kan rijden’’, waarschuwt Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade Nederland. Laat kinderen weten dat ze bij elkaar moeten blijven en op elkaar moeten letten. En maak ook duidelijk dat kinderen nooit alleen in het water mogen spelen. Ook ouders kunnen beter onderling afspreken wie wanneer oplet. ,,Een keer knipperen met je ogen en je kind kan verdwenen zijn tussen de vele windschermen en parasols’’, zegt Brokmeier.



Lees hier het hele artikel: Help, mijn kind is kwijt: tips om te voorkomen dat je kroost verdwaalt

