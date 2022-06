Nooit zelf moeder geworden en dus is de erfenis voor twaalf neefjes en nichtjes

Geldflaters Ruby's auto werd twee keer wegge­sleept: ‘Kon ik weer naar dat depot om 400 euro te betalen’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Ruby Eleonora (39), die 800 euro kwijt was omdat ze met parkeren niet goed had opgelet, tot twee keer toe.

14 mei