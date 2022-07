Om problemen voor te zijn, heb ik kort voor zijn vaders overlijden een levenstestament opgesteld

Geld & Geluk Marina en Stephan betalen 388 euro per maand aan hypotheek: ‘Ons huis is eigenlijk te klein’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Marina en Stephan hebben bijna elke dag een medische afspraak. ‘Ik moet een buikwandcorrectie, maar daar hebben we geen geld voor.’

4 juli