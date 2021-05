Onderhandelen levert Chantal (33) veel op: ‘In hotels vraag ik om een upgrade’

Wat voor trucjes?



,,Ik boek nooit rechtstreeks bij een luchtvaartmaatschappij, maar gebruik vergelijkingswebsites. Alleen dat bespaart al honderden euro’s. Ook doe ik alsof ik een vliegticket vanuit het buitenland boek. Ik vink op de KLM-site bijvoorbeeld aan dat ik in Duitsland woon. Ik krijg zo lagere prijzen te zien dan op de Nederlandse site, omdat KLM een kleiner marktaandeel heeft in Duitsland.”



,,Ook bespaar ik door langer in het vliegtuig te zitten. Ik vloog bijvoorbeeld naar Azië met een tussenstop in Frankfurt. Dat ticket koste 400 euro retour, rechtstreeks betaal je minimaal 600 of 700 euro.”



Bespaar je op meer dan vliegen?



,,Zeker. Ik boek weleens een pakketreis omdat het goedkoper is. Zo ging ik een week naar Zanzibar voor 800 euro inclusief vlucht en verblijf. Alleen een los vliegticket was al 800 euro. En ik kon daar doen wat ik wilde en lokale tours regelen.



,,Ik bespaar ook op verblijf. Ik regel een appartement in plaats van een hotel en doe zelf boodschappen. Ik koop liever mijn yoghurtje bij de supermarkt dan dat ik ontbijt in een hotel. Soms kost dat 17,50 per dag: dat eet je er nooit uit. Een andere bespaartruc is slapen in een hostel. Dat heeft een bepaald imago, maar veel hostels zijn tegenwoordig luxer dan een gemiddeld hotel. En er zijn gewoon privékamers.”