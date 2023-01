Overstappen op een dynamisch energiecontract: hier moet je op letten

De energieprijzen houden ons al een tijdje bezig. Steeds meer mensen hebben daarom interesse in een dynamisch energiecontract. Die prijzen veranderen continu op basis van de handelsbeurs voor energie. Maar hoe vergelijk je die dynamische energiecontracten en hoe weet je of je de beste keuze maakt?

Bij een dynamisch energiecontract betaal je voor de echte inkoopprijs van stroom en gas. ,,Onderaan de streep betaal je dus voor die kale inkoopprijs bij alle leveranciers hetzelfde, want ze kopen allemaal in op vrijwel dezelfde beurs”, verklaart Joris Kerkhof, energie-expert bij Independer.

Niet iedere energieleverancier biedt die prijzen op zijn website op dezelfde manier aan voor nieuwe klanten. ,,De ene kijkt dagelijks naar de kale inkoopprijs en verandert dat aanbod voor nieuwe klanten elke dag. Andere leveranciers veranderen het slechts eens per maand op hun website. Uiteindelijk betaal je als bestaande klant wel dezelfde inkoopprijs. Dit maakt het lastig vergelijken”, vertelt Kerkhof.

Het verschil in prijs zit uiteindelijk in de inkoopopslag en vastrechtkosten. Kerkhof: ,,Energieleveranciers hanteren opslagprijs per kilowattuur en per kuub, dat kan verschillen van 5, 10 of 15 cent. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de keuzes die je maakt als het gaat om groene stroom en hoeveel risico’s je neemt in je inkoop. Daarnaast betaal je nog vastrechtkosten, dat kan per leverancier variëren van bijvoorbeeld 5 tot 10 euro per maand.”

Prijs is niet altijd belangrijkste factor

,,Hoewel het qua prijs interessanter is om voor een leverancier te gaan waarbij je 5 cent betaalt voor de inkoopopslag, in plaats van 10 cent bij een andere leverancier, is die tweede optie wellicht groener”, meent Kerkhof. Bij een dynamisch energiecontract gaat het volgens hem voor veel mensen om zaken als duurzaamheid, groene stroom en of de leverancier bijvoorbeeld ook een laadpaal of accu aanbiedt. ,,Omdat de kale prijs overal gelijk is komen er andere dingen bij kijken.”

Het gaat bij een dynamisch energiecontract ook om de extremiteit in prijsfluctuaties. ,,Wil je geen extreem hoge prijzen, kijk dan in je contract hoe snel de prijzen worden aangepast op de groothandelsmarkt, van dag tot dag of zelfs van uur tot uur, en of er een begrenzing is”, tipt Machiel Mulder, hoogleraar Energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Gaat het je om zoveel mogelijk winst maken, kijk dan of je als huishouden in staat bent je stroomverbruik aan te passen. Dan kun je een berekening maken in welke situatie je het goedkoopst uit bent. Maar dat vraagt natuurlijk wel wat kennis, je moet dus wel in staat zijn om dat te snappen.”

,,Het is vooral belangrijk om te weten of je het apparatuur hebt om je energieverbruik aan te passen”, aldus Mulder. Zo kan je met een warmtepomp meer spelen met de tijd waarop je hem aanzet, omdat zo’n pomp de aangemaakte warmte opslaat in een buffer. ,,Daar zit dus een vertraging in. Bij een elektrische auto kun je ook spelen met het moment van opladen. En als je ook een batterij hebt ben je al helemaal flexibel.”

,,Zonnepanelen spelen ook een rol”, zegt Kerkhof. ,,Het bedrag dat je terugkrijgt door de opwekking van zonne-energie is afhankelijk van het moment dat er wordt opgewekt. Als jij om 12 uur ‘s middags stroom opwekt en teruglevert, dan zijn die teruglevertarieven soms negatief omdat de stroom op dat moment goedkoop is. Dan moet je soms achteraf zelfs bijbetalen.”

Met een dynamisch energiecontract kan je ook een bijdrage leveren aan het congestiemanagement. ,,Dan wordt stroom beter verdeeld en wordt het net minder belast”, legt Kerkhof uit.

Het voorschotbedrag

Zoals je dat gewend bent van een vast of variabel contract, betaal je vaak ook bij een dynamisch energiecontract een maandelijks voorschotbedrag. Hoe dat bedrag wordt bepaald verschilt per leverancier. Kerkhof: ,,Sommige leveranciers rekenen een gemiddeld voorschotbedrag. Aan het einde van het jaar kijken ze hoeveel je hebt betaald en dat wordt verrekend met het daadwerkelijke bedrag.” Er zijn ook leveranciers waarbij je het daadwerkelijke bedrag betaalt. ,,Dat betaal je achteraf aan het einde van elke maand. In de zomer betaal je dan misschien 200 euro, maar in de koude wintermaanden kan het zomaar ineens 1000 euro zijn.”

,,De afrekening gaat uiteindelijk op basis van de werkelijke uurprijzen”, vult Mulder aan. Het kan dus zo zijn dat je achteraf moet bijbetalen. ,,Wat extra geld achter de hand hebben kan dan verstandig zijn.”

