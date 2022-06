Pas in 2024 gaat de koopkracht weer de goede kant op, wat merken we daar komend jaar van?

Na tien jaar is de schuld van Bas en Ingrid nog even hoog, maar hun bewindvoer­der steenrijk

Een werkgever die failliet ging en een gebroken sleutelbeen; dat was alles wat ervoor nodig was om Ingrid en Bas in een slopend schuldenmoeras te laten verdwalen. Dat, én een malafide bewindvoerder. Al elf jaar leven ze van bijna niets, terwijl ze keihard werken. ,,Onze tienerdochters moesten de boodschappen betalen van hun bijbaantje.”

11 juni