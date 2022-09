Pech gehad op vakantie? Hier heb je recht op

Pech met je auto

Alleen al in de maand juli kreeg ANWB in totaal 280.000 telefoontjes naar de alarmcentrale. Vanuit het buitenland kwamen 34 procent meer hulpvragen binnen dan in 2019 (de laatste zomer voor corona). De meeste pechmeldingen kwamen uit Frankrijk. Vakantiegangers gingen deze zomer massaal met de auto op reis, constateert de wegenwacht op de website.

Lees ook PREMIUM Bagage kwijt op Schiphol? Niet als het aan deze uitvinding ligt

Pechdiensten zoals ANWB, Bovag en SOS pechhulp zijn niet de enige die te hulp schieten bij panne in het buitenland. Verschillende autodealers geven gratis pechhulpservice als je de auto bij hen laat onderhouden. Het transport van de auto naar Nederland wordt dan vaak vergoed. Of je recht hebt op een huurauto, terugvlucht of hotelovernachting(en) hangt af van de dekking en verschilt per dealer. ,,Lees de voorwaarden altijd goed door”, adviseert Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. ,,En bewaar de bonnetjes om later een overnachting of taxi te kunnen declareren.”

Ook een deel van de autoverzekeringen biedt pechhulp, zegt Michel Ypma van vergelijker Independer. En vanuit je reisverzekering is het eveneens mogelijk om verzekerd te zijn voor autopech. ,,Het verschil zit vooral in de prijs en de dekking zoals het aantal overnachtingen of het aanbod van vervangend vervoer. Sommige pechhulp is heel kaal en zorgt alleen voor sleepdienst naar Nederland.”

Tot slot is er ook pechhulp on demand, zegt directeur Hans de Kok van vergelijker Pricewise. ,,Dat werkt via een app en je betaalt dan alleen als je pechhulp nodig hebt.”

Quote Verzeke­raars kunnen je vaak sneller en beter helpen bij problemen Michel Ypma, Independer

Controleer voor vertrek waar en hoe je verzekerd bent voor pech onderweg. Is dat via je dealer of via pechhulpdienst. Bel bij pech eerst met de alarmcentrale van de pechhulpdienst of dealer. ,,Heb je dekking via je reis-of autoverzekering, waarschuw deze dan ook”, zegt Ypma. ,,Zij kunnen je verder op weg helpen en informeren waar je recht op hebt. Dat is makkelijker dan eenmaal thuis nog eens de bonnetjes van het hotel of de huurauto declareren.” Een reisverzekering mét annulering vergoedt in de meeste gevallen eveneens de ‘verpeste’ vakantiedagen.

Koffer kwijtgeraakt

Reizigers op Schiphol deelden in juni foto’s van honderden achtergelaten koffers. Ook bij verzekeraars kwamen honderden claims binnen van verloren bagage. Ligt jouw koffer niet op de band, vul dan een PIR-formulier (Property Irregularity Report) in. ,,En informeer – als je die hebt- je reisverzekeraar. Zij kunnen vragen om een kopie van dat PIR-formulier”, zegt Ypma. ,,De verzekeraar vergoedt een bepaald bedrag per persoon om de noodzakelijke spullen te kopen voor op je vakantieadres.”

Luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het kwijtraken of beschadigen bagage. Volgens afspraken moeten zij daarvoor de eigenaar een vergoeding betalen (tot maximaal 1300 euro). Bij een beschadiging moet je binnen zeven dagen na de ontvangst van de koffer de luchtvaartmaatschappij schriftelijk aansprakelijk stellen (ACM), bij vertraging is dat binnen 21 dagen na ontvangst. ,,Bewaar ook de bonnetjes als je toiletspullen of nieuwe kleding voor op je vakantieadres koopt”, zegt Spierenburg. ,,De luchtvaartmaatschappij moet die vergoeden. Al moeten de uitgaven wel redelijk zijn.”

Benader ook altijd je reisverzekeraar, zegt Ypma. ,,Verzekeraars kunnen je vaak sneller en beter helpen bij problemen.” Is de koffer zoek geraakt, dan vergoedt de verzekeraar de verloren spullen tot een bepaald bedrag. Bij verzekeraar Allianz Global Assistance is dat bijvoorbeeld van 1500 tot 5000 euro, afhankelijk van de dekking.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bosbranden bij je vakantieadres

Zowel bij Bordeaux als in de Aveyron werden campings geëvacueerd door bosbranden en ook in Spanje en Portugal moesten bewoners en toeristen vluchten voor het vuur. ,,Bij bosbrand is het de bedoeling om zo snel mogelijk het land te verlaten”, zegt Hans de Kok. ,,Lukt dit niet binnen 24 uur, dan is er recht op vervangend verblijf.” Neem wel eerst contact op met de alarmcentrale. ,,Zij kunnen dan ook meteen aangeven hoe lang je recht hebt op vervangend verblijf.” Regel je zelf meteen een terugvlucht, dan kan het zijn dat de verzekeraar dit later niet vergoed.

Is jouw reisorganisatie aangesloten op het calamiteitenfonds, dan regelt dit fonds bij bosbranden soms een vergoeding voor de vakantiedagen die je bent misgelopen. ,,Een enkele verzekeraar heeft dit ook opgenomen in de annuleringsverzekering”, zegt de Kok. ,,Dan ook wel onder bepaalde voorwaarden.” Gaat je tent verloren in de brand, dan is deze verzekerd bij een reisverzekering. De Kok: ,,Maar voor caravans is een aparte caravanverzekering nodig.”

Op Campingfrance.com, de gids van alle Franse campings, staat dat de meeste campingeigenaren verzekerd zijn bij brand. Bij evacuatie of als de camping daarna gesloten is door gevaar, vergoeden zij daardoor meestal de kosten van het verblijf van hun gasten.

Quote Op vakantie word je geacht goed op je spullen te letten. Verzeke­raars vergoeden geen gestolen telefoon als je die onbeheerd hebt achtergela­ten

Bestolen door zakkenrollers

In de meeste gevallen worden de gestolen objecten of bedragen vergoed door de reisverzekeraar. ,,Maar doe bij diefstal of beroving wel altijd aangifte. De reisverzekering vraagt ook om een kopie daarvan”, zegt Spierenburg. Maar ook op vakantie word je geacht goed op je spullen te letten. Verzekeraars vergoeden geen gestolen telefoon als je die onbeheerd hebt achtergelaten.

Wordt de portemonnee met cashgeld uit je zak gerold in de Parijse metro, dan lopen vergoedingen uiteen van 250 tot 750 euro. Ypma: ,,Je moet dan wel kunnen aantonen dat je zojuist een bepaald bedrag hebt opgenomen. Ook moet je reisverzekering zijn aangevuld met de dekking geld, want cash valt meestal niet onder de standaard reisverzekering.”

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.