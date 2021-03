Podcasts over geldzaken: ‘Bescherm mensen tegen rapper met beleggingstips’

Podcasts, blogs en vlogs over geldzaken zijn booming. Van beleggen tot het aflossen van je hypotheek, op elk gebied is er wel een zelfbenoemde expert die erover vertelt. Maar welke kwaliteit hebben ze? We leggen een aantal podcasts voor aan twee financiële experts. ,,Mensen moeten beschermd worden tegen rapper Boef die je beleggingstips geeft.’’

,,Alle remmen ging los toen ik 18 werd. Ik had mijn jongerenrekening omgezet naar een studentenrekening. Dit was zo gepiept. De bank zei zelfs dat ik tot 1000 euro in de min kon staan. Ik rekende mezelf al rijk en dacht niet na over de gevolgen. Een half uur later kocht ik de rekken leeg bij H&M. Niet veel later viel de eerste betaalherinnering op de mat.’’

Dit is een fragment uit de podcast ‘Praat Money Met Me’; een initiatief van maatschappelijk dienstverlener Fonds1818 en instituut voor budgetvoorlichting Nibud. Doel van de podcast? Het bespreekbaar maken van geldproblemen onder jongeren.

Quote Jonge mensen die openhartig vertellen over hun financiële situatie; dat haalt het onderwerp uit de taboesfeer Marjan Heemskerk (35)

Een ware wildgroei aan podcasts over geldzaken

‘Praat Money Met Me’ is een van de vele podcasts over geldzaken in Nederland. Handig, want een podcast kan je makkelijk iets leren over geld. En die kennis is mooi meegenomen, vindt ook financieel vlogger Marjan Heemskerk (35), eigenaar van platform The Happy Financial. ,,Het is een heel laagdrempelige manier om over geldzaken te leren.’’

Ook Rowan Nijboer (33), financieel expert en zelf podcastmaker (‘Beleggen de podcast’), vindt de opkomst van podcasts over geld een positieve ontwikkeling. Dit komt omdat je, in tegenstelling tot Instagram, via een podcast iemand echt leert kennen, zegt hij. ,,Je luistert soms opgeteld wel twintig uur naar iemand en op die manier kan je goed een mening vormen.’’

Door het groeiende aanbod is het moeilijk om te overzien waar je moet beginnen. En hoe weet je dat de informatie betrouwbaar is? Wij legden Heemskerk en Nijboer een aantal populaire podcasts over geldzaken voor. Welke kwaliteit hebben ze?

1. Poen - NOS en NPO Radio 1

In deze podcast duiken journalisten Nick Wouters en Charlotte Waaijers in de wereld van geld. In de afleveringen (gemiddeld 30 minuten) bespreken ze met elkaar economisch nieuws, zoals een aflevering over corona-steunpakketten rond de wereld. Heemskerk: ,,Journalisten Wouters en Waaijers maken gebruik van hun eigen achtergrond en halen experts aan. Dat zorgt voor een sterke inhoud, maar je moet een bepaald onderwerp wel al interessant vinden. Ook mis je in deze podcast de eigen ervaringen en tips. Hierdoor krijg je soms het gevoel dat je naar Nieuwsuur aan het luisteren bent.’’ Nijboer: ,,De NOS probeert met deze podcast economisch nieuws op een interessante manier te brengen. Maar ze vliegen het te wetenschappelijk en te specifiek aan, zoals een podcast over het ‘Wopke-Wiebes-fonds’. Zo bereik je weinig mensen.’’ 2. Goed met Geld Podcast - Bas en Arjan

In een wekelijkse aflevering (gemiddeld 25-30 minuten) gaan makers - en millennials - Bas en Arjan in gesprek met elkaar (en soms met een gast) over geldzaken. Ze richten zich op hun generatiegenoten en bespreken bijvoorbeeld een onderwerp als dropshipping (spullen via je eigen webwinkel verkopen, zonder ze zelf op voorraad te hebben, red.) om online geld te verdienen. Heemskerk: ,,Informatief, laagdrempelig en echt gericht op millennials. Ik vind het alleen wel belangrijk dat informatie gefactcheckt wordt, zeker financiële informatie.’’ Dat gaat niet altijd goed, zegt Heemskerk. ,,Ze praten in een bepaalde aflevering over de relatie tussen geld en geluk, maar interpreteren het aangehaalde onderzoek onjuist. Het is belangrijk dat ze dit goed doen, want mensen nemen informatie snel voor waar aan.’’ Nijboer: ,,Deze podcast zet je aan tot dóen. Bas en Arjan maken al twee jaar lang elke week een podcast. Ze putten uit eigen ervaring en dat maakt ze heel toegankelijk. Ze zijn eerlijk en hebben er geen belang om eigen producten te promoten, wat zorgt voor vertrouwen bij mij als luisteraar. Het is niet langdradig en ze hebben humor.’’ 3. Podcast Praat Money Met Me - het Nibud en Fonds1818

Zoals eerder genoemd is deze podcast (gemiddeld 15-20 minuten per aflevering) gericht op jongeren, en worden leeftijdsgenoten over hun ervaringen met geldproblemen geïnterviewd door host Edson da Graça. Onder andere schulden, maar ook trucjes die je snel rijk zouden maken, komen aan bod. Heemskerk: ,,Ik vind dit echt een hele toffe podcast. Ze hebben jonge mensen gevonden die openhartig vertellen over hun financiële situatie. Ook als je zelf niet in de schulden zit is dit belangrijk om naar te luisteren. Het haalt het onderwerp geldproblemen uit de taboesfeer en spreekt hiermee een brede doelgroep aan.’’ Nijboer: ,,Deze podcast brengt lastige onderwerpen over geld op een humorvolle manier aan het licht. De host Edson da Graça gaat op een open manier met jongeren in gesprek. Juist de persoonlijke verhalen blijven kleven en zetten je aan tot nadenken.’’

Neem niet alles voor waar aan

Leuk al die podcasts over geldzaken, maar Heemskerk en Nijboer waarschuwen wel: kijk wie de maker is én waar de informatie vandaan komt. Neem niet alles voor waar aan. ,,Je kunt met de informatie die je krijgt echt financieel sterker worden, maar wees je bewust van de risico’s die komen kijken bij de vormen van ‘snel geld verdienen’ die sommige podcasts aanprijzen’’, aldus Nijboer.

Dat iedereen zich tegenwoordig maar als expert kan profileren, is volgens Nijboer niet altijd een goede zaak. Hij wijst als voorbeeld naar rapper Boef die - overigens vooral op Instagram - snelle rijkdom belooft. Met 1,5 miljoen volgers heeft hij een enorm bereik. ,,Hij geeft niet alleen beleggingstips, maar prijst ook risicovolle strategieën aan. Iedereen kan volgens hem snel en makkelijk financieel vrij worden, maar dat het mis kan gaan vertelt hij niet. Vervolgens toont hij ook zijn dure auto. Zeker jongeren zijn daar vatbaar voor.’’

Quote Beleggings­tips aannemen van een rapper is hetzelfde als ongetraind gaan boksen tegen Mike Tyson Rowan Nijboer (33)

Rapper Boef laat in een reactie weten dat hij al een paar jaar investeert in aandelen, cryptocurrency en vastgoed, en met zijn team informatie en inzichten verzamelt over financiën. Deze kennis deelt hij met zijn volgers. Hij wijst de kritiek van zijn hand: ,,Mensen zien mij alleen als artiest.’’ Critici laten volgens hem achterwege dat hij ‘altijd al achter de schermen’ met geldzaken bezig is geweest.

Nijboer blijft bij zijn waarschuwing: ,,Beleggingstips aannemen van een rapper die zelf weinig ervaring heeft met beleggen en maar wat doet is hetzelfde als ongetraind gaan boksen tegen Mike Tyson. Dat loopt niet goed af.’’

