Reineke: 'Hoewel de nieuwe ketel zuiniger is, ben ik maandelijks 400 euro kwijt'

“Ik ben opgeleid in de zorg en maakte daarna de overstap naar het bedrijfsleven. Jarenlang werkte ik bij ABN Amro en in september ben ik begonnen bij Lean2Succes. Dat betekende een forse toename van mijn inkomen. Het gaf zoveel rust dat ik niet meer over elke uitgave na hoefde te denken, zoals het halen van een kopje koffie. In mijn werk leer ik afdelingen van bedrijven hoe ze efficiënter kunnen werken. Die structuren pas ik privé ook toe. Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn inkomsten en uitgaven. Heerlijk dat ik die koffie onderweg nu kan betalen, maar ik doe dat niet meer dan vijf keer per week. Dat scheelt.