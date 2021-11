Remon Vos is 5,7 miljard ‘waard’, maar niet zo bezig met geld: ‘Ondernemen vind ik gewoon leuk’

Quote 500Plots staat hij daar, als nummer 2 van de Quote 500: Remon Vos. Wie is hij? ,,Ik besef nooit hoe rijk ik ben. Ik ben helemaal niet materialistisch.’’