Ricardo kan van ‘genoegdoening’ Belastingdienst nog niet eens het eerste studiejaar betalen

21 juni Mensen met een gat in de hand zijn er in alle soorten en maten. De een wil zijn leven beteren, de ander ziet het als een hobby om het geld rijkelijk te laten vloeien, weer een ander vindt het belangrijk om vooral zo min mogelijk over geld na te denken en om in het ‘nu’ te leven: spend it while you’ve got it! In deze nieuwe reeks vertellen big spenders hun verhaal. Deze week: Peter Beukering (31) die samen met zijn vriendin Stephanie Smolders (30) graag luxe ervaringen beleeft.