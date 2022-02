Robin Lionhar draagt loafers en een Rolex: ‘Waarom zou ik een fiets willen stelen?’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Robin Lionhar van Zutphen (49) uit Amsterdam, die inmiddels voor zo’n tweeduizend euro aan spullen verloor.

Hoe komt dat je regelmatig spullen kwijtraakt?

,,Ik ben niet vergeetachtig, maar nonchalant. Ook met belangrijke spullen. Een keer per jaar verlies ik wel een keer mijn huissleutels, fietssleutels of bankpasjes. Die vernieuwen kost geld en dat is soms best frustrerend.”

Wat is het ergste dat je ooit bent verloren?

,,Mijn spiksplinternieuwe Gucci-portemonnee van zo’n 900 euro. Ik had ervoor gespaard en was er supertrots op. Het was op een middag op het Amsterdamse Rembrandtplein. Ik stond bij de automaat om mijn OV-chipkaart op te laden en legde de portemonnee even op het randje van de automaat. In mijn ooghoek zag ik de tram aankomen en ik sprong er snel in. Ik stapte uit, ging naar de supermarkt en toen ik daar met een volle kar bij de kassa stond om af te rekenen, wist ik: mijn Gucci portemonnee! Oh nee! Snel belde ik een vriendin die in de buurt van het plein woont om te kijken of mijn portemonnee er nog lag, maar helaas.”

En met die sleutels?

,,De ergste keer was toen ik nog als steward werkte. Het was zomer en ik ging ‘s avonds nog even de deur uit om wat te eten. Toen ik erachter kwam dat ik mijn huissleutels kwijt was, ben ik alle mogelijke plekken afgelopen waar ze zouden kunnen liggen. Zonder resultaat. De volgende ochtend moest ik werken en mijn uniform lag thuis, maar zonder sleutel kon ik niet naar binnen. Op het kantoor van de nachtclub waar ik destijds ook af en toe werkte, heb ik een paar uur geslapen. De volgende ochtend heeft een slotenmaker mijn deur opengebroken. En wat denk je? Mijn sleutels lagen op tafel. Ik heb de slotenmaker 250 euro betaald en ben naar het vliegveld geracet om mijn vlucht te halen.”

Wanneer was de laatste keer dat je iets verloor?

,,Afgelopen Koningsdag had ik van een vriendin een fiets geleend Toen ik de fiets van het slot wilde halen, merkte ik dat ik de sleutels kwijt was. Wederom overal gezocht: onvindbaar. Dus regelde ik een zaag om het slot door te zagen. Toen ik daarmee bezig was werd ik aangesproken door een vrouw met een kinderwagen. Ze had duidelijk gedronken en haar man kon nauwelijks op zijn benen staan. Ze begon foto’s te maken en zei dat ze de politie zou bellen, wat ze vervolgens ook deed. Ik zei nog dat het mijn eigen fiets is. Bovendien; ik draag loafers en een Rolex. Waarom zou ik een fiets willen stelen? Ik zou de politie moeten bellen voor u: openbare dronkenschap terwijl u een klein kind bij zich heeft. Even was ik bang dat ik niet alleen het slot moest betalen maar ook een boete. Maar de politie reageerde heel tof, ze vroegen eerst hoeveel fietsen ik die dag al had gestolen. Daarna hielpen ze me het slot open te krijgen.”

Denk je dat je ooit zal leren beter op je spullen te letten?

,,Het gebeurt al veel minder vaak. Door mijn nieuwe baan als grondsteward voor KLM merk ik dat ik veel secuurder word. Ik dubbelcheck of ik alles heb voor ik de deur uitga en heb extra huissleutels bij een vriendin en bij een oude buurvrouw gelegd. Aan dit soort zaken 2000 euro kwijt zijn, vind ik gewoon zonde. Ik werk er hard voor. Misschien ben ik eindelijk volwassen aan het worden.”

