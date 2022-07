Steeds meer aanvragen voor armoedefonds kinderen, maar minder donaties

Saïda El Amrani (51) heeft lichamelijke klachten en is haar baan kwijtgeraakt, waardoor ze nu een WW-uitkering heeft. Met slechts een minimuminkomen moet ze zorgen voor haar vijf kinderen. ,,Lastig”, noemt ze haar situatie. Iedere dag is overleven, constant moet ze uitkijken hoeveel ze uitgeeft. Als ze in de winkel is, probeert ze op alles te besparen wat mogelijk is. ,,Ik bekijk niet per week, maar per dag wat we gaan eten. In de supermarkt kijk ik naar de kortingen. Als de spaghetti één plus één gratis is, neem ik die.”

Bijna 2 miljoen mensen in armoede

De situatie van El Amrani staat niet op zichzelf. Het Centraal Planbureau schatte vorige maand in dat mogelijk tot 1,2 miljoen huishoudens problemen krijgen met het betalen van de vaste lasten door de hoge energierekening. Dit merkt ook Irene Boersma van Nationaal Fonds Kinderhulp. De organisatie krijgt meer aanvragen voor hulp binnen, van gemiddeld vijftig aanvragen per dag voor corona tot gemiddeld honderd aanvragen per dag nu.

En dat probleem wordt nog groter als je bedenkt dat de donaties voor hulporganisaties terug lopen. ,,Mensen houden door de inflatie de hand op de knip. Dat is logisch, omdat voor onze donateurs de rekening ook hoger wordt. Maar het maakt het voor ons wel lastiger om geld op te halen.” Een flink verschil met het begin van de coronatijd, toen mensen juist massaal geld gaven. Met de rekening die voor iedereen torenhoog is geworden is dit, hoe graag mensen misschien wel zouden willen, niet meer mogelijk. ,,We weten dat er een heleboel gezinnen zijn die nu niet geholpen kunnen worden.”

Volledig scherm Saïda (51) op de fiets. Ze leefde een zorgeloos leven, totdat een scheiding haar in diepe armoede bracht. © Youssra El Ouelhani, de dochter van Saïda.

750 euro bijbetalen

Boersma schrok zelf ook toen ze een rekening op de deurmat zag liggen. ,,Ik moet straks ook 750 euro bijbetalen voor de verwarming.” Flinke kosten voor haar, maar zeker voor mensen die het nu al bijna niet meer kunnen betalen. Voor El Amrani is deze tijd extra ingewikkeld. ,,Het is echt passen en meten, zeker nu alles zo duur is.” Ze probeert koste wat kost te besparen op de hoge energierekening. Als haar kinderen te lang op de telefoon zitten, stuurt ze die er snel vanaf.

Ook het Nibud, kennis-en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën, ziet dat mensen er alles aan doen om te besparen wat ze kunnen. ,,Maar het houdt op een gegeven moment op”, stelt woordvoerder Gabriëlla Bettonville. Ze roept de politiek daarom op om in actie te komen. De eenmalige energietoeslag van 800 euro en de btw-verlaging van 9 naar 21 procent is onvoldoende, stelt ze. ,,Er moet meer gebeuren, maar wat precies is aan de politiek.”

Quote Het is echt passen en meten, zeker nu alles zo duur is als nu. Saïda El Amrani (51)

Zoek hulp

Intussen willen zowel het Nibud als Nationaal Fonds Kinderhulp mensen in armoede vooral adviseren om hulp te zoeken bij de gemeente. ,,Het is nu stilte voor de storm. We verwachten dat de grootste problemen nog gaan komen. Op dit merken we dat mensen ongeveer vijf jaar wachten voordat ze hulp zoeken. Ik zou willen adviseren: begin daar tijdig mee.”

,,Besef ook dat je niet zomaar hulp heb. Daar moeten eerst gesprekken en andere dingen aan vooraf gaan. Het is dus heel belangrijk om aan de bel te trekken als je het niet zeker weet of je het gaat redden. Want als je eenmaal in de schulden zit, duurt het jaren voordat je er uit bent”, drukt Irene Boersma van Nationaal Fonds Kinderhulp mensen op het hart.

El Amrani begrijpt dat veel mensen het moeilijk vinden om hulp te zoeken. ,,Ik heb zelf altijd een goed loon en een mooi huis gehad. Altijd was ik diegene die anderen hielp, nu is het andersom. Soms heb ik nog steeds het gevoel dat mensen op me leunen, terwijl dat natuurlijk niet meer zo is.” Toch heeft ze geleerd om alle hulp die ze krijgt aan te pakken. ,,Er zijn zoveel lieve mensen die je kunnen helpen.” Ook wil ze mensen oproepen om positief te blijven, hoe moeilijk de situatie soms ook is. ,,Het leven gaat door, met of zonder armoede.”

Gezinnen in armoede In 2020 maakten 221.000 kinderen tot 18 jaar deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, blijkt uit onderzoek van het CBS. Dat was het laagste aantal in 25 jaar, maar door de hoge inflatie en energierekening dreigt het aantal gezinnen in armoede nu weer groter te worden. In mei 2022 was de consument 8,8 procent duurder uit dan een jaar eerder. Als de prijzen van energie en andere lasten hoog blijven, kunnen mogelijk tot wel 1,2 miljoen huishoudens moeite krijgen met het betalen van hun vaste lasten, bleek vorige maand uit een ‘stresstest’ van het Centraal Planbureau (CPB). Gezinnen die in armoede leven kunnen bij verschillende hulporganisaties terecht. Via de site hulpbijarmoede.nl kunnen ouders en hun woonplaatsen intypen en op deze manier zien op welke manier ze hulp kunnen krijgen. Ook is er de site samenvoorallekinderen.nl, een platform waar ouders en hulpverleners aanvragen kunnen doen.

