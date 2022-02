Steef had te maken met een agressieve koper: ‘Het ging van kwaad tot erger’

MarktplaatsmisserOnline marktplaatsen kunnen heel handig zijn, maar leveren ook vaak vreemde, onverwachte en soms ronduit ongewenste interacties op. In deze serie lichten we de vreemdste ervaringen uit. Deze keer Steef van Opzeeland uit Haarlem, die met een agressieve koper te maken kreeg.

Steef van Opzeeland had een cateringbedrijf, maar toen de coronacrisis begon droogden de opdrachten snel op. Samen met zijn vrouw had hij al jaren een hobby die en leuke bijverdienste opleverde: het verkopen van vintagespullen. Toen de pandemie begon, besloten ze zich fulltime te gaan focussen op hun vintagewinkel.

,,Beginnen in een crisis was natuurlijk een risico, maar het heeft goed uitgepakt,” vertelt Steef. Ze verkopen zo’n 98 procent van hun spullen digitaal, zo schat hij in, maar hebben ook een fysieke winkel. ,,Dat heb je toch nodig: mensen willen de spullen vaak even in het echt komen bekijken.” Hun producten staan in de ‘digitale etalage’: op Instagram, Facebook Marketplace en Marktplaats.

Quote Helaas krijg je soms ook rare figuren over je heen die je op de koop toe moet nemen Steef van Opzeeland

Toetsenbordhelden

Meestal gaat het verkopen via Marktplaats goed, aldus Steef. ,,Mensen komen de spullen ophalen of we versturen ze.” De koper maakt het geld over en als het op zijn rekening staat doet Steef het pakje op de post en stuurt hij de klant een track&trace-code. ,,Dat werkt allemaal prima, maar helaas krijg je soms ook rare figuren over je heen die je op de koop toe moet nemen,” aldus Steef. ,,Dat zijn toetsenbordhelden die in Marktplaats een manier zien om hun frustraties af te reageren, om dingen te zeggen die ze in het echt nooit zouden durven zeggen.”

Zo was er laatst een ‘koper’ die al aan één woord genoeg had om het gesprek te doen omslaan. De vrouw van Steef kreeg een melding van een reactie op een van hun Marktplaatsadvertenties: ,,Is het schilderij nog beschikbaar?” Ze antwoordde: ,,Ja.” ,,Wat onbeleefd zeg, zo’n antwoord met twee letters,” reageerde de man. En vanaf daar ging het van kwaad tot erger.

Telefonische bedreigingen

Niet veel later kreeg Steef, die op dat moment niet thuis was, een telefoontje. ,,Mijn nummer staat bij al onze advertenties: ik vind het belangrijk bereikbaar te zijn voor mensen die bijvoorbeeld buiten de openingstijden van onze winkel om langs willen komen om iets op te halen.” Uit het niets ging de koper helemaal uit z’n dak, hij begon meteen te schelden en meldde dat hij wist waar de winkel zat.

,,Hij zei dat hij wel even bij mijn vrouw langs zou komen. Van zo’n bedreiging was ik niet gediend.” Via het profiel van de man kwam Steef achter zijn voornaam en de naam van het kleine dorp waar hij vandaan komt. ,,Dat heb ik met screenshots van het gesprek op Marktplaats erbij op onze Instagrampagina gedeeld. Ik denk dat hij daarvan is geschrokken, want we hebben nooit meer iets gehoord.”

