Stefan dacht dat hij een hotel boekte in San Sebastian in Spanje, maar het bleek in Puerto Rico

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Stefan (51), die voor 400 euro een hotel boekte in het verkeerde werelddeel.

Wanneer speelde dit?

Stefan*: ,,In 2019. We gaan al jaren naar dezelfde camping in Zuid-Frankrijk. Dat jaar dachten we dat het een leuk idee was om eens naar een andere camping te gaan, in Saint-Jean-de-Luz, tegen de Spaanse grens aan. We zouden daar een week blijven en dan doorrijden naar Spanje. Dat was weer eens wat anders, leuk. Maar dat bleek behoorlijk tegen te vallen.”

Wat viel tegen?

,,Die camping was een drama. Het was iets goedkoper dan de camping waar we normaal heengaan, maar op de plaatjes zag het er prima uit. Maar toen we er aankwamen, was het onverzorgd. Er was geen wifi, geen bereik en we kregen een plekje helemaal achteraf. Een uur nadat we waren ingecheckt, checkten we weer uit. We hebben niet eens de auto uitgepakt en maakten vrijwel meteen rechtsomkeert.”

Quote Ik vond een hotel in San Sebastián dat er fantas­tisch uitzag, met zwembad, prachtige foto’s. Ik boekte het meteen voor twee nachten Stefan (51)

Waar gingen jullie heen?

,,We boekten eerst een hotel in het dorpje voor de nacht om verder onze positie te bepalen. Wat zouden we gaan doen? We waren al vaker naar San Sebastián gegaan, een prachtstad in Spanje en niet te ver rijden van waar we zaten. Op booking.com vond ik een hotel in San Sebastián dat er fantastisch uitzag, met zwembad, prachtige foto’s. Ik boekte het meteen voor twee nachten.”

Hoe duur was dat?

,,Dat kostte 400 euro. Best aan de prijs, maar we dachten: dit is zo’n mooi verblijf! Dat hadden we wel verdiend na die sof met die camping. Laten we onszelf eens goed verwennen, dachten we.”

Wanneer kwam je erachter dat je een fout had gemaakt?

,,Nadat ik met mijn creditcard het geld had overgemaakt. Ik keek nog eens goed en zag dat dit hotel helemaal niet in Spanje lag, maar in San Sebastián in Puerto Rico; een eiland in de Caribische zee!”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Was het je niet opgevallen dat het er tropischer uitzag dan Spanje?

,,Nee! Achteraf gezien hebben we het veel te snel gedaan. We boeken wel vaker impulsief een hotel, maar dit was de eerste keer dat we zo de mist in gingen.”

Wat deed je?

,,Ik heb meteen booking.com gebeld. Die zeiden dat zij het niet voor ons konden afzeggen omdat we geen annuleringsverzekering hadden afgesloten. Maar ze zouden contact proberen op te nemen met die accommodatie in Puerto Rico.”

En?

,,Die kregen ze niet te pakken. Verder konden zij niets voor ons doen. We hadden zelf de fout gemaakt. We hadden 400 euro weggegooid.”

Quote Natuurlijk baalden we als een stekker. Maar gedane zaken nemen geen keer Stefan (51)

Heb je die vakantie uiteindelijk nog kunnen redden?

,,Natuurlijk baalden we als een stekker. Maar gedane zaken nemen geen keer. We boekten gauw een ander hotel om deze misser te vergeten. Deze keer wel iets goedkopers, zonder zwembad. Maar San Sebastián blijft een hele mooie stad en zwemmen in zee is gratis.”

Wat leerde je van deze vakantie?

,,Dat je iets rustiger iets moet boeken en altijd moet dubbelchecken of je het goede boekt. Maar ook: blijf bij het beproefde recept. We zijn na San Sebastián teruggegaan naar onze vaste camping in Zuid-Frankrijk, waar we altijd al naartoe gingen. Want vakantie betekent ook uitrusten.

Ik kom er al dertig jaar, ik heb er veel fijne herinneringen, ik ken er de weg, weet wat ik er kan verwachten. Ook als die nieuwe camping goed was geweest, dan moet je op een nieuwe plek altijd sowieso twee dagen wennen. Hier hoeven we alleen maar heen te rijden en we zijn thuis.”

In verband met privéomstandigheden wil Stefan niet met zijn achternaam genoemd worden. De volledige naam van Stefan is bij de redactie bekend.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.