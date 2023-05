Strijd Pensioenwet nadert ontknoping, voorstanders zien geen probleem met Grondwet

De waarschuwing dat de nieuwe Pensioenwet op gespannen voet staat met de Grondwet maakt geen indruk bij de voorstanders in de Eerste Kamer. Zij zien hierin vooral een ultieme poging van tegenstanders om de wet op het nippertje tegen te houden. Vanavond is de cruciale stemming en het lijkt er sterk op dat bijna twee derde van de senatoren vóór zal stemmen.

Het debat over de wet werd vanochtend kort heropend. Een heet hangijzer is de waarschuwing die drie hoogleraren staatsrecht op de valreep deden, dat de Pensioenwet een grondwetswijziging vergt en dat hiervoor een zwaardere procedure geldt dan voor een reguliere wet. Die procedure is echter niet gevolgd. Volgens de hoogleraren rest het kabinet daarom niets anders dan het voorstel in te trekken en vervolgens op de juiste manier voor te leggen aan beide Kamers.

De hoogleraren vallen met hun waarschuwing SP-senator Tiny Kox bij, die er vorige week in het debat op wees dat de Pensioenwet op gespannen grond staat met de Grondwet. Reden is dat er met de wet ook wordt gesleuteld aan de pensioenen van (ex-)Tweede Kamerleden, die grondwettelijk zijn verankerd.

Alles uit de kast

Volgens minister Carola Schouten (Pensioenen) zit het anders, en worden er alleen een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Daardoor is er volgens het kabinet geen zware procedure nodig. Het wijst daarbij naar de Raad van State. De belangrijkste adviseur van het kabinet zag geen grondwettelijk bezwaar in de Pensioenwet. Ook in de Tweede Kamer was hier geen discussie over.

Heb jij een vraag over je pensioen? De Eerste Kamer stemt dinsdagavond waarschijnlijk in met de grootste hervorming van onze pensioenen ooit. Zowel jongeren als gepensioneerden gaan daar wat van merken. Zit jij met een vraag over de veranderingen die eraan komen? Mail die naar ons met je volledige naam erbij en wij gaan op zoek naar het antwoord.

Voorstanders van de wet zien in de discussie over de Grondwet vooral een ultieme poging van tegenstanders om de Pensioenwet om zeep te helpen. Volgens VVD-senator Pim van Ballekom wordt ‘alles uit de kast’ gehaald om de stemming vanavond te verhinderen.

Eerste Kamerleden van PvdA en D66 wezen er in het debat op dat het aan de Eerste Kamer zelf is om te bepalen of de Grondwet gerespecteerd wordt. Dat is volgens hen het geval. Het lijkt er daarom op dat de Pensioenwet vanavond bij de hoofdelijke stemming op een grote meerderheid kan rekenen. Behalve regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie staan ook GroenLinks, PvdA en SGP positief tegenover het voorstel. Deze fracties hebben op dit moment samen 48 van de 75 zetels in de Eerste Kamer.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: