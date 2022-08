Tamara: 'Had ik maar op mijn intuïtie vertrouwd, dan was ik een half miljoen rijker geweest’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Tamara Straatman (39), die een half miljoen misliep met beleggen door niet op haar intuïtie te vertrouwen.

Hoe lang beleg je al en waarom begon je ermee?

Tamara: ,,Ik ben er in 2018 mee begonnen omdat ik vermogend was geworden. Ik won een grote prijs in een loterij. Voor mij is beleggen de beste manier om van geld meer geld te maken en vermogen op te bouwen. Als het op een spaarrekening staat, teer je door de lage rente in op vermogen.”

En hoe ben je met beleggen begonnen?

,,Eerst ben ik bij banken gaan beleggen, daarna heb ik trainingen gevolgd en ben ik naar Silicon Valley gegaan voor een financiële training van coach Tony Robbins. Daar kreeg ik tijdens een meditatie door dat ik een bedrag uit mijn belegd vermogen moest halen, ik voelde heel sterk dat dit verstandig en noodzakelijk was. Toen ik thuiskwam, ging ik met mijn beleggingsadviseur van de bank in gesprek maar hij praatte dit uit mijn hoofd. Ik dacht: die man zit al 30 jaar in het vak, die zal het wel weten. Ik durfde dus niet langer op mijn intuïtie te vertrouwen.”

En toen?

,,Toen bleek dat ik door niet naar mezelf te luisteren een half miljoen misliep, want niet veel later stortte de markt volledig in. Als ik op dat dieptepunt het opgenomen bedrag weer opnieuw had belegd, had ik een half miljoen kunnen verdienen in twee weken tijd.”

Je zegt dat je intuïtie het goed had. Maar beleggen gaat toch niet over gevoel maar over ratio?

,,Het is niet slim om bij beleggen naar je emotie te luisteren maar emotie is voor mij niet hetzelfde als intuïtie.”

Was je boos op die adviseur?

,,Nee, eerder op mezelf.”

Wat leerde je, naast op je intuïtie vertrouwen, van deze flater?

,,Op het gebied van beleggen is het slim om te investeren in je kennis zodat jij zelf aan de knoppen zit en niet volledig afhankelijk bent van een adviseur bij een bank. Het was daarnaast een bevestiging dat ik op mezelf kan vertrouwen.

Tegenwoordig werk ik samen met een onafhankelijk adviseur die vanuit mijn belang adviseert. En doordat ik samenwerk met een family office - een bedrijf dat de financiële belangen van een vermogend persoon of familie beheert - kan ik veel kennis over de markt en beleggen verkrijgen én delen, waardoor het nog leuker wordt om te beleggen. Door de vele opleidingen en persoonlijke ervaring heb ik zelfs een training hierover kunnen ontwikkelen.”

Wat is voor jou belangrijker bij beleggen: intuïtie of ratio?

,,Het gaat om beiden. De combinatie van ratio en intuïtie maakt dat je de beste keuzes kunt maken. De kunst is voor mij om deze intuïtie opnieuw te ontwikkelen en hierop te vertrouwen. Maar ook om eigen emoties te leren herkennen en deze te kunnen tackelen. Angst is nog altijd de slechtste raadgever. Had ik maar op mijn intuïtie vertrouwd, dan was ik een half miljoen rijker geweest!”

