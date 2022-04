Thomas (27): ‘Oven slurpt energie, dus we doen afbakbroodjes in de airfryer’

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vriendin woon ik in een appartement met 50 vierkante meter woonoppervlak. We zijn de eerste bewoners van de woning die in september 2020 is opgeleverd. We wonen er heerlijk. Het appartement heeft energielabel A, is goed geïsoleerd en we hebben twee zonnepanelen die zijn aangesloten op onze meterkast. Bovendien krijgen we naast van de vloerverwarming ook van alle kanten warmte, omdat er links, rechts, onder en boven ons ook appartementen zitten. Wij wonen op de tweede verdieping van de drie.

In ons appartement zit alleen wel een elektrische oven ingebouwd die niet zuinig is en energie slurpt. Wat vreemd is, omdat de rest van het appartement zo energiezuinig mogelijk gebouwd is. Ik kan precies zien in de data wanneer ik een lasagne in de oven heb gehad. Daarom doen we de afbakbroodjes bijvoorbeeld in de airfryer in plaats van in de oven, dat scheelt weer in stroom.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Wat voor energiecontract heb je?

,,Wij hebben een jaarcontract bij Greenchoice voor de stroom. Dat is omdat we het belangrijk vinden om groene energie in te kopen en bovendien krijgen we goed inzicht in ons verbruik en in hoeveel we terugleveren met onze zonnepanelen. We verbruikten het afgelopen jaar 1231 kWh en leverden 583 kWh terug. Dat komt dus neer op een nettoverbruik van 648 kWh. Dankzij de vermindering energiebelasting was dat -7,65 euro per maand. We krijgen dus geld en dat is mooi meegenomen.

Voor de warmte betalen we 59,94 euro per maand op basis van 7 gigajoule per maand. We zijn aangesloten op de stadswarmte van Eneco, daar hadden we helaas geen keuze in. Ik ben geen fan van zo’n monopolie en we hebben ook geen actueel inzicht in ons verbruik. De vaste kosten bedragen alleen al 45 euro per maand.”

Quote Met onze vrienden­groep doen we een maandelijk­se competitie wie het minste aantal kWh verbruikt. Bij ons gaat het super goed Thomas Kortekaas

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Met onze vriendengroep doen we een maandelijkse competitie wie het minste aantal kWh verbruikt. Bij ons gaat het super goed. Het gaat erom dat we eerst inzicht krijgen in ons verbruik om vervolgens bewustwording te creëren. Een competitievorm werkt dan nog eens extra goed. Ik vind data leuk en interessant, dus ik hou me er graag mee bezig. Maar milieu en duurzaamheid staat bij mij op één.

Ik vind dat we met z’n allen in Nederland zo min mogelijk energie moeten gebruiken en dat we helemaal geen fossiele brandstoffen moeten gebruiken. Ik neem ook bewust geen auto. Het openbaar vervoer in Utrecht naar de rest van Nederland is goed genoeg en anders pakken we de elektrische deelauto. En daarom vind ik het ook niet fijn dat we vastzitten aan de stadswarmte van Eneco. In het rapport dat ik van ze krijg zie ik waar de warmte vandaan komt. Dat is niet bepaald duurzaam, want bij het grootste deel is gas betrokken. Bovendien is er nog altijd de nodige CO2-uitstoot aanwezig en dat wil ik op nul hebben.

Quote De vaatwasser zetten we pas aan als die helemaal vol zit. En bekers kun je best hergebrui­ken, dan zit de vaatwasser ook niet zo snel vol.

In huis hebben we een super duurzame wasmachine en droger. Ook de vaatwasser zetten we pas aan als die helemaal vol zit. En bekers kun je best hergebruiken, dan zit de vaatwasser ook niet zo snel vol. De vloerverwarming zetten we maximaal tien keer per jaar aan en alleen in de woonkamer. Verder hebben we slimme stekkers, energiezuinige verlichting en waterbesparende douchekoppen en kranen. Ons waterverbruik was afgelopen jaar ook maar 75 kuub.

Ik realiseer me goed dat verduurzamen iets is wat we samen moeten doen. Juist omdat de gevolgen ervan niet alleen voor jezelf zijn, vind ik het zo leuk om er samen mee aan de slag te gaan én ik voel me er verantwoordelijk voor.”

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.