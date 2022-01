Tien identieke producten in drie verschillende supermarkten: dit is wat je kwijt bent

Albert Heijn, Jumbo en Plus zijn de drie winkelketens waar we we in elk geval op 10 januari, 10 februari en 10 maart langsgaan om boodschappen te doen. Dat doen we in Bergen op Zoom (AH en Jumbo) en Halsteren (Plus). Zo vergelijken we niet alleen de prijzen tussen deze drie landelijke supers, maar kunnen we ook bijhouden hoe de prijzen zich ontwikkelen.