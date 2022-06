Tientallen euro’s korting per maand: besparingstips voor studenten

Een kwart van de stagiaires voelt zich financieel uitgebuit, bleek deze week uit nieuw onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Voor studenten is het ontbreken van een eerlijke stagevergoeding slechts één financiële last. Hoe kan je geld besparen als student?

Verhoogde huur en duurdere boodschappen, en waarschijnlijk rente op de studieschuld: studenten hebben het financieel niet makkelijk. Hoewel een stagevergoeding gedeeltelijk in de kosten kan voorzien, is de gemiddelde vergoeding voor studenten die er een krijgen, niet erg hoog: zo’n 408 euro blijkt deze week uit het onderzoek van ISO.

Bijna de helft van de studenten die stage liep (44 procent) kreeg zelfs helemaal geen vergoeding voor de werkzaamheden. Ook de basisbeurs - die in 2023-2024 weer ingevoerd wordt, is met 255 euro voor een uitwonende student, geen vetpot. De gemiddelde huur van een studentenwoning met gedeelde voorzieningen is namelijk 420 euro, bleek vorig jaar uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021.

Tips

Wat kan je als student doen om aan het einde van de maand geld over te houden op je bankrekening? Experts geven tips.

1. Toeslagen en zorgverzekering

Volgens Bas Knopperts, verzekeringsexpert bij vergelijkingssite Independer, kun je gemiddeld 30 euro per maand besparen als je een eigen zorgverzekering afsluit als je 18 wordt. ,,Wat je vaak ziet bij studenten is dat ze dezelfde zorgverzekering houden als hun ouders. Maar als student is het niet nodig om net zo uitgebreid verzekerd te zijn als je ouders.”



Daarnaast maak je als student vaak aanspraak op zorgtoeslag. Hoe meer je verdient, hoe minder zorgtoeslag je krijgt. Zorgtoeslag kan dus een uitkomst zijn wanneer je weinig verdient. Je kan tot maximaal 111 euro per maand aan zorgtoeslag krijgen. Via Mijn toeslagen op de site van de Belastingdienst vul je in wat je verwacht te verdienen en zo wordt automatisch je zorgtoeslag berekend. Ook kun je hier zien of je recht hebt op huurtoeslag. Woon je alleen in een studio, dan kan dat oplopen tot 300 euro, zegt Karin Radstaak, woordvoerder bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Als je een zorgverzekering hebt afgesloten, kun je zorgkosten binnen en buiten je eigen risico krijgen. Je mag zelf bepalen hoe hoog je eigen risico wordt, variërend van 350 euro tot 885 euro per maand. Zorgkosten binnen je eigen risico moet je zelf betalen, maar kosten daarboven worden vergoed. Knopperts wijst op een korting van 20 tot 25 euro per maand als je je eigen risico verhoogt tot 885 euro. ,,Toch moet je je niet te veel blind staren op de korting. Mocht je onverwachts een been breken, dan moet je wel ineens je volledige eigen risico betalen.”

Tekst loopt door na het kader

Protesteren voor een hogere basisbeurs

Aanstaande zaterdag organiseert de Landelijke Studentenvakbond een protest in Amsterdam. De vakbond eist een hogere basisbeurs bij herinvoering ervan. Voorzitter Ama Boahene: „Veel studenten zijn niet genoeg bezig met zichzelf te ontwikkelen omdat ze stress hebben over rondkomen. Opleidingen verwachten dat je fulltime beschikbaar bent voor je studie en stage. Maar je hebt ook geld en tijd nodig om vrienden te maken, uit te gaan en op kamers te wonen.”

2. Loonheffingskorting en belastingaangifte

Vaak kan je geld terugkrijgen dat wordt ingehouden over het loon van je (bij)baan of stage: dit wordt loonheffingskorting genoemd. Heb je meer dan één bijbaan of stage, dan kan je de korting alleen krijgen bij één baan. Het is slim om dit te doen bij het bedrijf waar je het meest verdient omdat je dan meer geld terugkrijgt.



Studenten zullen vaak geen oproep krijgen om aangifte inkomstenbelasting te doen, maar het kan dus wel lonen als je een bijbaantje hebt gehad en de loonheffingskorting niet aan had staan. Je kan tot vijf jaar terug belastingaangifte doen, nu dus tot en met 2017. Als student is het ook nog mogelijk om specifiek voor een studenten- en scholierenregeling te kiezen. Er wordt dan geen of minder loonbelasting ingehouden op je loon en je krijgt dus meer loon uitbetaald.

Quote Besparen vraagt iets meer planning en vooruitkij­ken. Dat is niet altijd makkelijk maar het helpt op de lange termijn om minder geld uit te geven Karin Radstaak, Nibud

3. Bespaartips

Ook op dagelijkse basis kun je geld besparen. Dat vraagt wel om een gedragsverandering, zegt Radstaak. ,,Het vraagt iets meer planning en vooruitkijken. Dat is niet altijd makkelijk maar het helpt op de lange termijn om minder geld uit te geven.” Zo adviseert ze om je uitgaven en inkomsten bij te houden op je telefoon, zodat je inzicht krijgt in waar je veel geld aan uitgeeft. Ook telefoon- en internetabonnementen zijn geldslurpers volgens Radstaak. Gebruik je al die belminuten wel of voldoet een minder uitgebreid abonnement ook? En heb je echt een Netflix-, Disney+- én Videolandaccount nodig of is alleen Netflix ook genoeg?





In de schoolkantine is de verleiding waarschijnlijk groot om regelmatig een vers belegd broodje te kopen. „Toch ben je daar al gauw meer geld aan kwijt dan je denkt”, zegt Radstaak. Probeer dus wat vaker eigen lunch mee te nemen. Je bespaart al gauw zo'n 10 tot 20 euro per week. Ook je niet-gedragen kledingstukken kan je voor een paar tientjes doorverkopen op de tweedehandskledingapp Vinted. De app is erg populair onder studenten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.