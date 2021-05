‘Vakantieparken lokken consument met te lage prijzen’

droominvesteerders Meriam (43) stopte 75.000 euro in opleidin­gen: ‘Je kunt geld niet meenemen in je graf’

5 mei Of je nou geld over hebt door corona, er lang voor hebt gespaard of zelfs je woning hebt weggedaan: investeren in jezelf is trending. In deze nieuwe reeks: portretten van mensen die grote bedragen aan zichzelf besteedden om een droom te verwezenlijken. Deze keer Meriam Slijkerman (43), die ruim 2,5 ton in zichzelf investeerde om als ondernemer te slagen.