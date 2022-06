Verduurzamen, maar dan zonder (veel) gedoe: Jeffrey helpt huiseigenaren met zelfverzonnen truc

Een leuk extraatje of broodnodig om gaten te dichten: ‘Vakantie­geld wordt weer uitgegeven’

Zo’n 15 miljard euro netto krijgen we volgende week met z’n allen aan vakantiegeld overgemaakt. Na corona zal dit extraatje in de eerste plaats aan vakantie worden besteed, maar het zal ook meer dan ooit worden gebruikt om de gaten in de huishoudportemonnee mee te dichten.

21 mei