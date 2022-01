Verplichte buffers vervallen en daardoor is er straks een grotere kans op een hoger pensioen

Het nieuwe pensioenstelsel, dat naar verwachting in 2027 van start gaat, doet wat het belooft. De kans op hogere pensioenen is veel groter dan het risico van een lager pensioen.

Dat blijkt uit berekeningen gemaakt door pensioendenktank Netspar. Juist de belofte dat pensioenen sneller kunnen stijgen in het nieuwe pensioenstelsel, is een belangrijk argument om over te stappen op een nieuw stelsel. In het huidige stelsel moeten pensioenfondsen eerst grote buffers opbouwen voor de uitkeringen mogen worden verhoogd.

,,De belofte kan worden waargemaakt’’, zegt Theo Nijman, hoogleraar aan Tilburg University en een van de opstellers van het rapport met de berekeningen. ,,Fondsen hebben veel ruimte om het nieuwe contract in te vullen. Bij de doorgerekende variant is de kans 50 procent dat het pensioen met meer dan 1 procent stijgt in enig jaar. De kans dat het daalt met meer dan 1 procent is 20 procent.’’

Quote Pensioen­fond­sen hoeven in het nieuwe pensioen­stel­sel niet langer een bufferver­mo­gen te hebben

Niet langer een buffervermogen

In het nieuwe pensioenstelsel, dat naar verwachting in 2027 van start gaat, zijn de pensioenen niet langer gegarandeerd. Pensioenfondsen hoeven dan niet langer een buffervermogen te hebben om die uitkeringen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Dat betekent dat de fondsen rendementen op hun beleggingen direct kunnen uitkeren. Als het goed gaat met de rendementen, worden de pensioenen verhoogd, als het tegenzit verlaagd.

De beleggingen van pensioenfondsen leveren vaker een positief dan een negatief rendement, vandaar dat de kans op stijgende pensioenen groter is. Ook de verdeling van beleggingen over aandelen en obligaties is van belang. Hoe meer aandelen, hoe hoger de rendementen, maar ook hoe hoger de risico’s. Dat betekent dat de verhogingen groter zijn, maar de kans op korten ook.

Quote Als een fonds bij de overgang een dekkings­graad van 95 procent heeft, hoeft het niet te korten. Het kan ervoor kiezen de uitkering op peil te houden Theo Nijman, hoogleraar aan Tilburg University

Pensioenen extra verhogen

Netspar is er bij de berekeningen van uitgegaan dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds 100 procent is op het moment dat het fonds overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. De waarde van de opgebouwde pensioenen en aanspraken blijft bij die transitie behouden. Veel fondsen zitten inmiddels al boven die 100 procent. Dat betekent dat ze straks de pensioenen extra kunnen verhogen.

Maar er zijn ook fondsen die onder de 100 procent zitten. Die lopen het risico dat ze pensioenen moeten korten bij een overstap naar het nieuwe stelsel. Daar heeft het rapport ook goed nieuws voor. ,,Als een fonds bij de overgang een dekkingsgraad van 95 procent heeft, hoeft het niet te korten. Het kan ervoor kiezen de uitkering op peil te houden. Dan heb je tien jaar lang een hogere uitkering en daarna een lagere. De kans op korting op latere leeftijd is dan wel groter’’, zegt Nijman.

Als de beleggingen verlieslatend zijn, moet een pensioenfonds die tegenvaller verrekenen met de pensioenen. Dat kan door alle verliezen in één keer te nemen. Dat leidt tot flinke jaarlijkse aanpassingen van het pensioen.

De vraag is of deelnemers daarop zitten te wachten. Het fonds heeft ook de mogelijkheid de tegenvaller over tien jaar uit te smeren. Dat verkleint de pijn per jaar. Bovendien is er de kans dat de beleggingen in die periode weer positieve rendementen laten zien. Dan wordt het verlies ingelopen en kan de korting van tafel.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.