Verzekeraar laat studenten zien wat studieschuld betekent voor later

Lenen voor je studie is handig, maar wat zijn de consequenties in de toekomst? Univé geeft studenten die lenen inzicht in de mogelijkheden en beperkingen. Waarom doet de verzekeringsmaatschappij dat en hoe?

Volgend jaar wordt het leenstelsel voor studenten afgeschaft. Daar is Eize Atzema heel blij mee. Atzema is voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen, de LKVV, één van de grootste studentenorganisaties van Nederland. Leenstelselstudenten ontvangen een compensatie van gemiddeld 1000 euro. ,,Natuurlijk wel wat karig op een schuld van tienduizenden euro’s.”



Er blijven behoorlijk wat studenten met een torenhoge schuld achter. Volgens het CBS hadden vorig jaar 1,6 miljoen Nederlanders een studieschuld. Gemiddeld is dat dik 15.000 euro per persoon. In totaal komt de schuld van huidige en oud-studenten neer op ruim 24 miljard euro. De totale studieschuld loopt jaarlijks op en is sinds 2015, het jaar waarin het leenstelsel werd ingevoerd, bijna verdubbeld.

Quote Als je mensen bewust maakt van waar ze op kunnen besparen, dan hoeven ze ook minder te lenen Ron Bavelaar, Bestuursvoorzitter Coöperatie Univé

Dat probleem zag Univé ook. De verzekeraar gaat studenten daarom helpen en komt met een online tool om hen inzicht te geven in kansen. Zo kunnen ze ontdekken hoe ze hun bestedingen kunnen verlagen en hun leenbehoefte verkleinen.

,,Vroeger had je een huishoudboekje of een blikken trommel met geld”, zegt Ron Bavelaar, bestuursvoorzitter van Coöperatie Univé. ,,Dat is uit de tijd. Met de tool faciliteren we een huishoudboekje waarin inkomsten en uitgaven ingevoerd kunnen worden. Waar gaat je geld aan op? Hoeveel is er nodig om rond te kunnen komen? Zijn er bijvoorbeeld telefoonkosten die met een ander abonnement omlaag kunnen? Als je mensen bewust maakt van waar ze op kunnen besparen, dan hoeven ze ook minder te lenen.”

Waarom springt een verzekeraar hierop in? ,,We zijn niet alleen verzekeraar maar hebben ook honderden winkels met financiële adviseurs” legt Bavelaar uit. ,,We willen risico’s beperken en zetten vol in op preventie. Dus ook op het gebied van geld en studieschulden.”

Meer lenen dan nodig

Het opbouwen van een studieschuld is nu nog onvermijdelijk. Ook zijn er zat studenten die veel meer lenen dan nodig is. ,,Met alle risico’s van dien”, aldus Bavelaar. ,,Ook na 2023 hebben studenten behoefte aan inzicht in leengedrag. Wij willen waar we kunnen helpen om aflossing zo te organiseren dat het consequent gebeurt en dat studenten zo snel als mogelijk van hun schuld afkomen. Anders blijft het een blok aan je been en kun je bijvoorbeeld problemen ondervinden als je een huis wilt kopen. We willen studenten helpen financieel fit aan de toekomst te beginnen.”

Quote Voor veel studenten drukken vooral de kamerhuur en studiekos­ten zwaar op hun budget Nic Vrieselaar, Econoom Rabobank

De pilot om studenten met een lening te ondersteunen duurt acht maanden. ,,Het is een interessant initiatief”, zegt Atzema van studentenorganisatie LKVV. ,,Het is in ieder geval fijn om te zien dat er aandacht is voor de hoge studieschulden die nu onder het leenstelsel ontstaan. Wij zijn benieuwd naar de effecten die de pilot gaat hebben op de individuele student met een studieschuld.”

Hoge kamerprijzen

Nic Vrieselaar, econoom bij Rabobank vindt het goed dat bedrijven zich inzetten voor de financiële gezondheid van studenten. ,,Een hoge studieschuld kan je later namelijk in de weg zitten. En met wat financiële handigheid is vaak wel iets te besparen. Zo laten studenten de zorgtoeslag nog weleens liggen en onderschatten mensen vaak hoeveel abonnementen ze hebben. Maar eerlijk is eerlijk: voor veel studenten drukken vooral de kamerhuur en studiekosten zwaar op hun budget, en dat zal hiermee niet veranderen.”

