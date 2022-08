Vlees in het weekend en om de dag douchen: dit zijn jullie beste bespaartips

Wassen op kort programma

Investeer in een pelletkachel en gebruik alleen gas om te douchen of af te wassen. Hang een wasrek aan de deur en stop was niet in de droger. Was op een kort programma. Brand meer kaarsen, die geven warmte. Eet wat vaker een boterham. Doe hooguit een lampje in huis aan. Spaar statiegeldflessen op, dan heb je de volgende keer een kleine rekening voor de boodschappen.

Godfried en Claudia