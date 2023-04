Vlucht vertraagd of geannuleerd en geen overmacht? ‘Vergoeding varieert van 250 tot 600 euro’

De meivakantie is voor velen een goed moment voor een vliegvakantie naar de zon, maar wat als het misgaat? In deze rubriek legt redacteur en onderzoeker Marco van ’t Woudt van de Consumentenbond je rechten als consument uit. Deze week: je vlucht geannuleerd of bagage vermist, wie draait hiervoor op?

Jij was op tijd op Schiphol, maar je vlucht is geannuleerd door de luchtvaarmaatschappij. Waar heb je op zo’n moment recht op?

Van ’t Woudt: ,,De luchtvaartmaatschappij moet je een keuze bieden: of binnen zeven dagen het geld van je ticket terugbetalen of een eerstvolgende, vergelijkbare vlucht naar de bestemming aanbieden. Of een vergelijkbare vlucht op een dag die je zelf kiest.’’

,,Dit geldt voor een los vliegticket voor een vlucht die begint in een EU-land, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen of IJsland. Óf wordt uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij die in een van deze landen geregistreerd staat.”

Soms is een vliegmaatschappij laks en moet je er zelf achteraan. Doe dat op tijd, want: ,,Na 2 jaar vervalt je recht op geld terug na een geannuleerde vlucht.”

Een vertraagde vlucht kan je vakantieplezier ook drukken. Wie betaalt?

,,Bij een vlucht die 3 uur of langer is vertraagd, heb je recht op een extra vergoeding, zolang die vertraging niet komt door overmacht. Dit varieert van 250 tot 600 euro. Hoeveel compensatie je krijgt, hangt af van de lengte van de vlucht en hoeveel vertraging je bij aankomst hebt opgelopen. Wanneer jij bijvoorbeeld binnen de EU meer dan 1500 km moet afleggen en je hebt meer dan 3 uur vertraging, dan heb je recht op 400 euro. Op Consumentenbond.nl staat een tabel waar je de vergoeding kunt bekijken.”

En wat als je koffer vermist is? Wie vergoedt jouw nood-zwembroek?

,,De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor bagage die kwijt, beschadigd of vertraagd is. Het is belangrijk dit bij aankomst meteen te melden. De bagage-servicebalie van jouw vliegtuigmaatschappij heeft een PIR-formulier: een Property Irregularity Report dat je ter plekke invult. Jij krijgt een kopie. Bewaar deze goed, daarop staat een referentienummer waarmee je op de website van de vliegmaatschappij kunt checken of je bagage terecht is.”

Bewaar de bonnen van de spullen die je koopt omdat je het zonder bagage moet stellen. ,,Deze moeten door de vliegmaatschappij of reisorganisatie volledig worden vergoed. Maar die kosten moeten wel redelijk zijn. Koop jij meteen een maandvoorraad aan kleding en wordt je koffer redelijk snel gevonden, dan is dat niet het geval.”

Is de bagage binnen 21 dagen terecht? Dan ga jij je bonnetjes claimen met een online formulier op de website van de reisorganisatie of vliegmaatschappij. ,,Je kunt ook een brief of email sturen, samen met je PIR formulier, een kopie van je instapkaart en je bonnetjes. Voor Consumentenbondleden hebben we een voorbeeldbrief die je kunt sturen als er geen specifiek formulier voor bestaat.”

De vliegmaatschappij of reisorganisatie hoort de bagage kosteloos af te leveren aan jouw vakantieadres of bij jou thuis. Maar wat te doen als je koffer na 21 dagen nog steeds spoorloos is?

,,De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk en hoort, met behulp van bonnen van wat je verloren hebt, te vergoeden. Je kunt ook altijd checken in de verzekeringsvoorwaarden van je reisverzekeraar of je bij hen een claim kunt indienen. Is je reis of koffer betaald met een creditcard? Dan dekt de verzekering daarvan vaak ook je vermiste of vertraagde bagage. Je kunt dit nakijken bij de aanbieder van je creditcard.”

Nog enkele vliegreistips: ,,Maak foto’s van je koffer en inhoud alvorens je op reis gaat. Check of de bagage onder jouw naam is ingecheckt. Bewaar de bagagesticker en instapkaart tot je alles terug hebt.”